Memòria històrica

La Fundació Reeixida estrena nou web coincidint amb els 91è aniversari de la proclamació de la República Catalana

Avui, la Fundació Reeixida estrena un nou web coincidint amb el 91è aniversari de la proclamació de la República Catalana per part de Francesc Macià, visibilitzant així, la feina que ha realitzat l'entitat durant aquests darrers dinou anys.

Història i protagonistes

La pàgina web conté la història de l’independentisme des de l’any 1870 amb Josep Narcís Roca i Farreras i la seva primera proposta política, obertament independentista, fins al arribar al 10 de juliol de 2010 on molts dels mitjans de comunicació i tertulians habituals afirmen que va començar tot...) D’aquesta manera veureu com es va teixint la lluita independentista durant aquests 140 anys, i com els estats espanyol i francès responen a les demandes d’independència del poble català. En el web s'hi poden trobar també les biografies d'homes i dones que han lluitat i defensat els ideals de llibertat de Catalunya.

Els projectes de la fundació

Agafant el relleu del bagatge independentista, desglossat en aquest web, la fundació Reeixida ha continuat treballant per la llengua, la cultura i la memòria nacional, des de 2003.

Més enllà dels seus projectes desenvolupats tots aquest anys, i que han tingut un gran ressò com la presentació i el redisseny de la Bandera Negra presentada al Museu d’Història de Catalunya, les noves edicions del Mapa Ballester dels Països Catalans i de l’Aixafem el feixisme, l’organització de les Comissions per commemorar el centenari de l’estelada, la creació del Front Nacional de Catalunya o Nosaltres Sols, entre altres 24 projectes més.

Ben aviat n'iniciaran un de nou al Museu de l’Exili de La Jonquera i al Museu d’Història de Catalunya, a Barcelona, basant-se en les rutes d'evasió d'aliats de la Segona Guerra Mundial organitzada per militants independentistes, i que hem anomenat "Les rutes de la Llibertat".

També començaran a donar forma pública al Museu de l’Independentisme, a través de l’Arxiu de la Memòria Nacional, per marcar les arrels i la memòria nacional.

Reeixida es vol fer gran i fa una crida a la col·laboració

Han complert dinou anys i fet grans. Ara més que mai, els hi cal un cop de mà per engegar nous projectes presents i futurs i sense col·laboració seran molt més difícils d'assolir. En aquesta línia, apunta que cadascú hi pot col·laborar a la seva manera: A través d'aportacions econòmiques, de documentació, material històric, bibliogràfic i biogràfic.

Sumar per guanyar

Els projectes de Reeixida volen esdevenir un punt de trobada entre els marmessors de la memòria independentista d'ahir i les organitzacions d'avui, i així poder conèixer el nostre bagatge polític nacional i sumar forces per caminar cap a un futur lliure.