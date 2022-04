Ensenyament

Docents i Famílies de Solivella convoquen concentració per mostrar el seu rebuig cap al conseller Cambray

Docents i famílies de Solivella (Conca de Barberà) han convocat una concentració per mostrar el seu rebuig cap al conseller d'Educació Josep Gonzàlez-Cambray per demà al migdia. Un cop s'han assabentat que el conseller visitarà el municipi per a inaugurar una petita obra d'ampliació a l'escola Sagrat Cor.

En una nota de premsa, els docents i families manifesten:

El senyor Cambray, si és que es pot dir així, ens visitarà aquest dissabte 9 d’abril a Solivella.

No ve a veure com treballem els i les docents, no ve a veure com aprenen els i les alumnes, no ve a veure en quines condicions ho fem. Ve a lluir ves a saber què inaugurant un mòdul de l’escola del poble, que portava temps sent un barracó.

No va venir llavors, ve ara a què l’aplaudim? el rebrem com es mereix, amb tot el nostre escalf.

Ens sembla intolerable que estan en mig d’una crisi de relacions entre la comunitat educativa i el departament d’ensenyament vingui a fer el paperina a casa nostra. No toca venir a tallar cap cinta: deixi les tisores i agafi el pegament senyor Cambray!

El convidem a passar un dia a les aules del nostre país, a comprovar com estan els alumnes per les tardes, com funciona la inclusió amb els quatre recursos que ens donen, com desborden les ràtios imposades, etc.

El convidem a reflexionar (100% en català!) amb nosaltres què passa si reduïm matèries com la música (llenguatge d’expressió, llibertat i creativitat, però també matemàtic, cohesionador i integrador), la filosofia (la matèria que pensa el pensament per excel·lència), la història (que ens fa lliures i entenedors del nostre present i menys vulnerables al nostre futur), etc.

Això, senyor Cambray, és el que vostè vol fer, vol reduir a simples peons del futur les noves generacions, ens vol sentenciar a la misèria moral i intel·lectual, i als docents ens vol calladets i escanyadets, però hem arribat al límit.

És l'enèsima ofensa d’aquest home cap a les professionals de l’educació, les famílies i l’alumnat. Estem convençudes i decidides a no fer un pas enrere.

El rebrem com es mereix. Aquesta jugada de pur màrqueting no el fa millor polític!"