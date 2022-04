Ecologisme

Conferència “L’Emergència Climàtica i la independència de Catalunya”

La conferència es realitzarà on line amb l'obejctiu que es pugui seguir "d’arreu dels Països Catalans i Aran, i això ens agrada", segons els organitzadors. Santiago Vilanova que parlarà sobre “L’Emergència Climàtica i la independència de Catalunya”.

I Xavier Garcia i Pujades en farà la presentació.

Dijous 21 d’abril de 2022 (la setmana després de Dilluns de Pasqua). A les 19 hores



Aproximació biogràfica, professional i política a Santiago Vilanova

Santiago Vilanova i Tané és d’Olot, on va néixer el gener passat fa 75 anys. De petit i jove, s’amorosia en les aigües pures del Fluvià, en les praderies d’userda, en les fagedes on s’extasià Maragall i en els monticles volcànics de la seva Garrotxa natal.

Tot aquest entorn el marcà en el caràcter i, temps a venir, va servir-li de palanca per a la seva fe en l’ecologia científica, social i política que havia de desenvolupar en una de les carreres personals, periodístiques, literàries, culturals en general i polítiques més exigents i coherents que jo hagi conegut mai.

Intentà l’estudi de l’arquitectura, però en comptes dels números i les equacions preferí la descripció de la realitat dels fets humans a través de l’escriptura, primer en el periodisme, durant la dècada del setanta, a El Correo Catalán i després al Diario de Barcelona (on ara fa cinquanta anys publicà els reportatges exclusius de l’explosió en un immoble del carrer Capitán Arenas, de Barcelona) i, després, a partir dels anys 80, amb novel·les i assaigs dedicats als grans temes del nostre temps (ecologia, energia, economia, tecnologia, poders financers i polítics, etc).

De fet, com ja he dit algunes vegades, és el nostre germà gran en totes aquestes qüestions. I el fet d’avançar-se en el que significava en profunditat el combat ecològic, com a esperança en el futur de l’espècie humana i de la vida a la Terra, li ha suposat els corresponents contratemps de tot ordre per part de tots aquells, molts, que defensaven –i malgrat les contínues crisis terminals continuen defensant- uns models socials presoners del creixement perpetu, l’acumulació de poder, el gegantisme industrial i demogràfic i l’acceleració indiscriminada de les altes tecnologies, amb les conseqüències que ja sabem.

D’aquesta manera, doncs, no es deixà seduir ni pel somni proletari comunista, ni per la promesa en el progrés de la democràcia capitalista, ni, a nivell europeu, pel correctiu socialdemòcrata o liberal, ni, a nivell català, per l’estratègia dominant, fins fa poc, del nacionalisme que, per més de caràcter defensiu que fos presentat, no deixava d’estar progressivament vinculat a totes aquelles forces econòmiques –locals o exteriors- que han acabat arruïnant paisatges, economies locals (portant-les a dependències més grans) i, en definitiva, ocasionant, a través de les migracions rurals, un dels desequilibris territorials més al·lucinants de la nostra història.

Val molt la pena, per tant, que el nou catalanisme radical que s’està configurant, segurament decebut pel joc de càlculs de l’independentisme monopolista, escolti atentament el seu diagnòstic.