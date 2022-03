Prou atacs al català, prou racisme i respecte per a les dones i per a les docents

"Prou atacs al català, prou racisme i respecte per a les dones i per a les docents"

(suport a la companya de la Intersindical-CSC d’Educació que divendres va patir vexacions i va ser doblement denunciada per parlar en català a la policia espanyola)

La professora de català i francès que va ser multada divendres passat és afiliada a la Intersindical-CSC d’Educació i és una docent compromesa en la seva feina i la defensa del català.

Divendres passat uns agents de la policia espanyola de la comissaria de Terrassa la van vexar i castigar amb dues denúncies pel sol fet de mantenir el català en la conversa. Hi acudia per a una gestió del DNI i va marxar humiliada i denunciada pel fet de mantenir la coherència de parlar en català a la seva terra.

La situació és d’una gravetat considerable, per la discriminació lingüística, però també pel fet que els agents de la policia van exercir un abús de poder i van falsejar els fets per justificar la denúncia, tal i com demostren les gravacions. I és més greu encara perquè rere aquest abús s’intueix una motivació racista, ja que aquesta professora és d’ascendència marroquina, i masclista, perquè els policies van exercir l’habitual menyspreu i superioritat patriarcals.

És vergonyós que s’hagi vexat i s’hagin tramitat dues denúncies falses contra una professora pel fet de parlar català, justament dos dies abans del 8 de Març. És indignant que una docent, una treballadora pública que compta amb una autoritat legal i social, hagi de ser trepitjada per agents que ni tan sols saben escriure correctament la llengua que pretenen imposar als atestats.

Agraïm la tasca de suport que ha exercit des del primer moment la Plataforma per la Llengua, que ha ofert escalf, suport jurídic i solidaritat a la nostra companya.

Demanem a la comunitat educativa que faci costat a aquests companya de Terrassa. Que els altres sindicats d’Educació li facin arribar la seva solidaritat i que el Departament d’Ensenyament intervingui per protegir els interessos d’aquesta treballadora pública. Si ens trepitgen a una ens trepitgen a totes!

Territorial del Vallès Occ. de la Intersindical-CSC Educació

7 de març de 2022