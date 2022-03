Lola López, presa independentista amb més de 20 anys de presó

Per Ricard de Vargas Golarons

Recentment, s'han celebrat uns actes en homenatge a Salvador Puig Antich en el 48 aniversari del seu assassinat, el 2 març de 1974 a la presó Model de Barcelona. En el transcurs d'aquests actes, Lola López, presa catalana independentista, ha emès un vídeo des de la presó de Logronyo en record d'en Salvador, pel qual molts ens hem assabentat que la Lola porta ja presa més de vint anys.



Lola López, nascuda al poble Sierro d'Almeria al 20 de febrer de 1951, es va traslladar a Catalunya de molt petita. El 1972, s'inicia en la lluita clandestina contra la dictadura a través del PC(i). Ja en la transició, el 1978 passa tres dies entre la vida i la mort a causa d'una pilotada de goma en una manifestació, i el 1980 es detinguda, acusada de col·locar un artefacte explosiu en el monument de los caidos de Pedralbes, fet pel qual serà empresonada de 1980 al 88, després de no reconèixer els tribunals que la van jutjar, i de cantar els segadors i la internacional, essent expulsada de la sala del judici.



Lluitadora incansable, poc més tard a partir de 1991, col·laborarà amb l'ETA, i perseguida pel seu activisme en clandestinitat es refugiarà a França, país on serà detinguda el 2001, des d'on serà traslladada a les presons de l'estat espanyol, amb 21 anys seguits empresonada, més el 8 anys anteriors.



La Lola s'ha mantingut sempre fidel i conseqüent amb els seus principis ideològics en contra dels imperialismes i fem costat als pobles oprimits, alhora que sempre s'ha manifestat a favor de l'emancipació de la classe obrera i de tots els oprimits i es declara com a una combatent basca i partidària del socialisme i la independència dels països catalans.



La Lola, amb 71 anys i amb una condemna que supera els cent anys, quant de temps li queda encara per sortir de la presó? Que cal que passi per què finalment, després de tants anys tancada pugui sortir en llibertat?