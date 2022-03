Catal¡a a l'escola

La CUP de Reus insta el regidor Daniel Recasens a triar entre partit i país

La CUP de Reus ha criticat avui el silenci i l’immobilisme del regidor d’Educació i Política Lingüística, Daniel Recasens, davant dels atacs a la llengua i la cohesió social. La portaveu Marta Llorens insta el regidor «a triar entre partit i país davant d’un atac contra un consens social i polític de més de 40 anys per preservar la llengua pròpia».

La formació anticapitalista ha subratllat la hipocresia del govern autonòmic i dels partits que l’integren quan va voler fer-se una foto de cara a la galeria durant la vaga pel català de la comunitat educativa, el 23 de març. Mentre la comunitat educativa era als carrers, ells preparaven el pacte que anunciarien l’endemà i que es carrega la immersió lingüística: altre cop, entre despatxos i en contra de la immensa majoria dels agents socials representatius.

Davant del seu silenci i immobilisme, la CUP de Reus exigeix que el regidor Recasens convoqui el Consell Educatiu de Ciutat, perquè assegura que cal abordar la situació actual i les conseqüències de l’aplicació d’aquest pacte. Llorens ha recordat que «la CUP vam presentar al mes de gener una moció que es va aprovar, amb el suport del mateix govern de la ciutat, que, com a punts destacats, rebutjava qualsevol atac a la immersió lingüística i la imposició de la utilització del castellà com a llengua vehicular en el 25% del currículum a Catalunya per part del Tribunal Suprem».

La tria entre partit i país vol dir posar al centre l’interès pel bé comú de la població de Reus, perquè ja fa temps que patim segregació escolar entre centres educatius que fomenta la divisió d’origen, la divisió per recursos socials i econòmics i, ara, a més a més, s’hi afegirà la divisió per comunitats lingüístiques. La CUP ha subratllat que la llengua catalana era i és la llengua de cohesió, que ajuda a no dividir i que és una porta a la igualtat d’oportunitats. La portaveu ha fet èmfasi que aquest pacte retira el català com a llengua d'acollida de tots els infants quan arriben a l'escola, atacant així un model que es nega a dividir-nos per comunitats lingüístiques.

Per a la CUP, és urgent convocar una trobada del Consell Educatiu de Ciutat per aquesta setmana i, de manera extraordinària, amb dos punts crucials també aprovats en la moció referida: treballar pel pacte municipal per l’ús del català, i treballar en clau de diagnosi per l’ús del català dins de la realitat socioeducativa de la ciutat.

També en clau de plenari, Llorens ha retret al govern municipal amb quina legitimat exigirà el català a grups espanyolistes com Ciudadanos quan facin servir el castellà. Hi ha afegit la crítica al silenci que manté el regidor Daniel Recasens des de l’inici de les vagues i amb el conflicte que s’esdevé amb l’exigència del 25% de castellà a les escoles amb aquest pacte, per la seva doble condició de regidor d’Educació i de Política Lingüística.

La deixadesa del regidor Recasens va paral·lela a l’abandonament que fa aquest pacte dels centres i docents, que queden descoberts: no els dóna cobertura legal i obre la veda a atacs de les poques famílies i dels grupuscles espanyolistes que vulguin imposar el castellà. La política lingüística queda en mans dels tribunals i, ras i curt, reconeix el castellà com a llengua vehicular: és una submissió feta llei.

Per últim, la CUP ha reiterat el seu suport total a la vaga de la comunitat educativa dels dies 29 i 30 de març, igual que havia fet amb les anteriors del 15, 16, 17 i 23 de març.