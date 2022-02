Vaga

Vaga d'autobusos de TMB

Tots els sindicats d'autobusos de TMB han convocat vaga i concentració el dijous 17 de febrer de 09.00 a 15.00 hores per tres motius: Reclamar la jubilació dels conductors/as als 60 anys; demanar el cessament de Laia Bonet del seu càrrec de presidenta de TMB i Reclamar l'abonament dels 25,6 milions d'euros que l'empresa reconeix no haver pagat per error de càlcul.

A partir de les 9 del matí els autobusos començaran a anar a cotxera i a les 11 la plantilla es concentrarà davant de la Delegació de Govern a Catalunya per a exigir la jubilació als 60 anys del personal de conducció.

A les 12 del matí s'iniciarà una manifestació des de la Delegació de Govern a l'Ajuntament per a lliurar una carta, dirigida a Ada Colau, exigint el cessament de Laia Bonet.

El Comitè d'Empresa de TB dona suport a la campanya estatal de la Plataforma per la Jubilació als 60 anys del personal de conducció. Aquesta campanya començarà amb una concentració davant de les Delegacions de Govern a 25 ciutats de tot l'estat per a lliurar una carta amb la nostra reivindicació. Està previst que la campanya prossegueixi amb una manifestació el 26 de març a Madrid on ens ajuntarem conductors/as de tot l'estat.

Ciutats on es faran concentracions: Barcelona, València, Alacant, Múrcia, Almeria, Granada, Màlaga, Cadis, Sevilla, Huelva, Saragossa, Pamplona, Burgos, Valladolid, Salamanca, Madrid, la Corunya, Palma, Santander, Oviedo, Sant Sebastià/Donostia, Bilbao/Bilbo, Vitòria /Gasteiz. Jaen i Santa Cruz de Tenerife.

Sindicats que donen suport a aquesta campanya de mobilitzacions CGT, CST, Plataforma Sindical (Madrid), PSI DE BLAS (Madrid), SICAM (Madrid), CUT (Aragó), ASC (Sevilla), SU (Huelva), IC (Canàries), SATI (Illes Balears), TUC (València), KURPIL (Donostia), LAB (Euskal Herria), CUT (Galícia), SATTRA (Saragossa), CTA (Valladolid), SCAT (Cantàbria), SITT (Sevilla) CSI (Astúries), SIT (Barcelona), ACTUB (Barcelona), ASTUA (Màlaga), CSIF (la Corunya),SAC (Cadis) , CSIF (Andalusia) i diverses seccions sindicals. de CC.OO i UGT.

Es demana el cessament de Laia Bonet per la pèssima gestió que va fer de l'alarma que es va generar a conseqüència d'un twitter en el que es denunciava a un conductor de TB d'uns fets que després de ser investigats es va poder demostrar que no van succeir. Les acusacions, sense proves, i el linxament i amenaces que va sofrir el conductor de TB, no sols van ser investigats a temps sinó que el twitter posat a la xarxa per la presidenta de TMB . ...No permetrem que un fet similar torni a passar al transport públic de la ciutat, fen servir paraules, sens dubte no meditades, van suposar un enorme descrèdit de la plantilla de conductors i conductores de TB que no mereixem.

TMB ha reconegut que des de 2003, a causa d'un error en el càlcul del plus Complement Lloc de treball que percebem la totalitat de la plantilla de TB (4.000 treballadors/as) descobert per CGT, ha deixat d'abonar en nostres nomines 25.6 M/€. D'aquest deute, fins a dia d'avui la Direcció de TB ha manifestat que només pensa abonar els endarreriments dels dos últims anys, mentre que el Comitè d'Empresa demana l'abonament total del deute.