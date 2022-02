Participació veïnal

Procés participatiu a Olesa de Montserrat per definir els usos d'un solar situat en una zona molt densament poblada

L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat iniciarà un procés participatiu per definir el futur ús del solar (a la fotografia) que hi ha entre els carrers dels Arbres i del Metge Carrera, cantonada amb carrer dels Arbres ( conegut popularment com “Cal Sequis”), al barri de l’Eixample, per destinar-lo com a nou espai de lleure i esbarjo per a la ciutadania. La zona està densament poblada i amb manca d’espais verds i de lleure.

L’alcalde d’Olesa, Miquel Riera, explica que “amb el nou planejament urbanístic es reserven els espais que queden disponibles dins la trama urbana , els que encara no estiguin construïts o que siguin fàcils de transformar en zona verda, i, analitzant totes les opcions, ens trobem aquest solar, encara no construït, i el més cèntric de tots”.

El procés de compra als seus propietaris va començar l’any 2019 i va culminar el juny de l’any passat amb la signatura de la compra-venda davant de notari.

L’alcalde comenta que “s’ha encarregat a un equip d’experts en processos participatius que iniciï el procés per a que la ciutadania decideixi quins usos li vol donar a aquest espai; si vol que sigui zona verda, que tingui espais de jocs, o pistes de bàsquet i futbol… hi ha moltes opcions”.

En els pressupostos d’aquest any es va aprovar una partida de 538.000 euros per aquest projecte de zona verda a l’Eixample, a més d’altres actuacions com la millora de l’accés Olesa Sud de la carretera c-55, millores a l’Areny del Molí o l’enderroc del mòdul d’infantil de l’antiga escola Sant Bernat, entre d’altres.