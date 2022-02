Pablo Hasél

Manifestacions a Catalunya contra de les les lleis repressives

Coincidint en el primer aniversari de l'empresonament del raper ablo Hasél al centre penitenciari de Ponent

A les ciutats de Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida, sota el lema "Tombem les lleis repressives" s'han realitzat aquesta tarda manifestacions com a resposta a la repressió que s'està exercint sobre les mobilitzacions populars arreu, convocades pels Comitès de Defensa de la República (CDR). Les marxes antirepressives s'han fet coincidir n el primer aniversari de l'empresonament del raper ablo Hasél al centre penitenciari de Ponent.

A Barcelona, els Mossos han identificat una desena de manifestants abans de començar la mobilització als Jardinets de Gràcia. Cap les 19h ha començat la marxa, i ha baixat per Passeig de Gràcia i pels carrers del centre de la ciutat.

A Lleida, la manifestació ha estat encapçalada també per una pancarta amb el lema 'Tombem les lleis repressives'. La protesta, convocada per la nova Plataforma Antirepressiva de Ponent, ha sortit de davant de l'edifici del Rectorat i, després de passar per diversos carrers de la ciutat, ha finalitzat sense incidents davant la subdelegació del govern espanyol.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ca" dir="ltr">Manifestació a <a href="https://twitter.com/hashtag/Tarragona?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Tarragona</a> contra la repressió a tota la gent i moviments que lluiten.<a href="https://twitter.com/hashtag/TombemLesLleisRepressives?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#TombemLesLleisRepressives</a> <a href="https://t.co/g6LOxi20oY">pic.twitter.com/g6LOxi20oY</a></p>— Laia Estrada (@EstradaLaia) <a href="https://twitter.com/EstradaLaia/status/1495106173430812677?ref_src=twsrc%5Etfw">February 19, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ca" dir="ltr">🔥Els carrers arreu del territori s'omplen de solidaritat! Aquest dissabte <a href="https://twitter.com/hashtag/19F?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#19F</a> sortirem a manifestar-nos, contra les lleis que utilitzen per reprimir qualsevol moviment social o polític.<br><br>Ens veiem a les 19 hores a Jardinets de Gràcia.<a href="https://twitter.com/hashtag/TombemLesLleisRepressives?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#TombemLesLleisRepressives</a> <a href="https://t.co/JeUe7qLYQ0">pic.twitter.com/JeUe7qLYQ0</a></p>— CDR_AccioDirecta (@CDRacciodirecta) <a href="https://twitter.com/CDRacciodirecta/status/1494716823757013009?ref_src=twsrc%5Etfw">February 18, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ca" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/luchainternacio?ref_src=twsrc%5Etfw">@luchainternacio</a> també a Girona <a href="https://twitter.com/hashtag/TombemLesLleisRepressives?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#TombemLesLleisRepressives</a> <a href="https://t.co/CQpvb7rhDr">pic.twitter.com/CQpvb7rhDr</a></p>— Esther del Alcázar (@EstherLluita) <a href="https://twitter.com/EstherLluita/status/1495117506230554628?ref_src=twsrc%5Etfw">February 19, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>