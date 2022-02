Energia

La CUP Ponent inicia la campanya: “Energies netes en mans brutes”

Sebastià Mata, de la CUP de la Vall del Corb, ha posat sobre la taula les cooperatives de consum com alternatives als monopolis energètics.

En una roda de premsa aquest dimarts a Alcarràs la formació ha presentat la campanya “Energies netes en mans brutes” que girarà entorn de 4 fronts: L’informatiu, mobilitzador, legal i institucional.

En l’acte ha parlat Núria Folch, de la CUP Alcarràs, que ha denunciat el macroparc fotovoltaic que es planteja en aquest municipi i l’ha ficat com a exemple de la manca de planificació i desproporció dels projectes. Amb un extensió de gairebé 800 hectàrees i una potència de 380 megawatts el d’Alcarràs serà el més gran de Catalunya i les seves línies de transport afectaran una part important de l’horta del Segrià.

Tal com explica Ruben Cobo, de la CUP de Lleida, l'organització aposta per un Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables. I mentrestant, establir una suspensió de llicències per projectes de més de 5 MW, tal com contemplava el pacte d'investidura, i en paral.lel, promoure l'autoconsum i les CELs en espais antropitzats.

Han reivindicat la proposta de la CUP de fer una energètica pública pactada en els acords d’investidura i infradotada pel govern d’ERC i Junts amb tan sols mig milió d’euros en els pressupostos. Aquesta permetria gestionar una xarxa de petites renovables dimensionades a escala local i amb benefici per als municipis afectats, partint d'una prèvia planificació del desplegament de renovables al territori amb condicions estrictes per als promotors privats que els obligui, bé a desistir de macroprojectes, bé a redimensionar-los de forma que no impactin en les nostres comarques de forma destructiva com en l'actualitat.

Finalment, Sebastià Mata, de la CUP de la Vall del Corb, ha posat sobre la taula les cooperatives de consum com alternatives als monopolis energètics. En nuclis com el de Maldà es treballa per generar l’energia necessària en el propi municipi mitjançant fonts renovables que donin cobertura a gran part de la població. Segons afirma, malgrat que la legislació encara és massa restrictiva amb aquest tipus de cooperatives el regidor entèn que obren la porta a un model alternatiu al de les grans companyies elèctriques.

Quatre fronts: L’informatiu, mobilitzador, legal i institucional

Front informatiu amb material gràfic, difusió per xarxes i xerrades, per donar a conèixer el model actual i les seves alternatives.

Front mobilitzador, els anticapitalistes criden al suport i adhesió a totes les accions que duguin a terme les plataformes que arreu del territori s’organitzen per tal d’aturar aquests projectes i les que han de tindre tot el protagonisme.

Front legal, la CUP continuarà presentant al·legacions als projectes que amenacen al territori i a les línies d’alta tensió que pretenen esquarterar el país, una desena en els darrers mesos (veure en el peu de pàgina del PDF adjunt el llistat d'al·legacions).

Front institucional, la CUP ja va ser l’única formació de tot l'Arc parlamentari que en el seu moment va votar en contra del Decret Llei 16/2019 perquè obria la veda a una implantació salvatge i desregulada de renovables. Va treballar en la seva modificació aquest octubre, Decret Llei 24/2021, una reforma tèbia que va desaprofitar l’oportunitat de blindar el territori pel que hi va votar en contra. Al desembre es van oposar a uns pressupostos que utilitzaven la porta del darrere de llei d'acompanyament, per desfer alguns tímids avenços que s'havien fet amb el Decret Llei 24/21.