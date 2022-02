Reforma Laboral

L’STEI Intersindical participa en la mobilització a Madrid per a dir NO a la NO reforma laboral

Les organitzacions concentrades aposten per una derogació real de les reformes laborals i rebutgen el text que s’ha aprovat a les Corts Generals perquè consolida la pèrdua de drets. L’STEI Interindical reclama retornar a les quanties anteriors en cas d’indemnització per acomiadament, recuperar els salaris de tramitació, aturar les externalitzacions...