De l'arbre al plat

Des de la CUP Alcanar- les Cases defensem la pagesia, una pagesia arrelada al territori que La treballa i se l'estima. És ben cert, que a diferència d'altres territoris, aquí, qui més qui menys, disposa d'un trosset de terra i ara se veu contra les cordes. Volem que la pagesia puga viure en dignitat, formant part del teixit productiu canareu. No és res nou, La pagesia és qui sosté i ha sostingut l'economia local.

Som un municipi que a banda de sofrir la crisi social, sanitària i econòmica derivada de La COVI 0-19, també veu agreujada la seua situació per La crisi del cítric d'esta temporada d'hivern, sumada a la greu crisi estructural del sector dels darrers anys, res nou per desgràcia.

Els darrers anys la pagesia familiar ha caigut un 70% i el preu del quilo de taronja este any se paga a vora 1O cèntims/kg al pagès i el de mandarina a poc més de 20 cèntims/kg, uns preus que fan inviable que sigue rendible el seu treball i que ens deixa imatges desoladores on el pagès no pot col·locar el fruit al mercat i acaba literalment llençant el producte al terra. Això no ho podem permetre i hi hem de posar solució entre totes. Si els preus baixen i la rendibilitat és baixa, s'acaba convertit en una extorsió continuada al xicotet agricultor

Hem de garantir que qui vulga treballar la terra ho puga fer amb garanties i preus justos. Canviar cap a una agricultura ecològica i de proximitat, respectuosa amb l'entorn i el medi ambient, on el petit pagès puga desenvolupar-se sense haver de dependre de Les grans distribuidores que rebenten el mercat. Evidentment, això garantint unes condicions de vida i faena dignes per als temporers. S'han de fixar preus per als productes de la nostra pagesia i que acaben amb L'especulació dels intermediaris que escanyen Les pageses i pagesos. S'ha d'assegurar l'accés a la terra al jovent per tal de garantir el relleu generacional d'una pagesia força envellida.

Des de la CUP, denunciem la inacció dels últims 20 anys per part del Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya en mans d'ERC actualment i anteriorment, en mans PSC i de CiU. El departament no ha atès mai les peticions dels i les citricultores ebrenques malgrat sigue un 5% del PIB agrari català o el 2,5% de la producció a L'estat Espanyol.

La marca Reserva de la Biosfera gestionada pel COPATE. presidit per Xavier Faura, i que a La vegada és president del Consell Comarcal del Baix Ebre i regidor de Tortosa d'ERC [anteriorment presidit per Joan Alginet, avui president del CAT, gerent del GALP La Mar de l'Ebre i regidor a Deltebre per ERC] ha de deixar de ser nomes una marca turística. Des del 2003 existeix lïGP Clementina de les Terres de l'Ebre, fins fa ben poc, gairebé no s'estava etiquetant sota aquesta indicació.

El valor de la terra ha baixat a la meitat i els grans tenidors i fons d'inversió ho estan aprofitant per fer-se amb el control de les terres desplaçant la pagesia familiar. A més, grans tenidors, fons d'inversió, lïNCASOL de la Generalitat de Catalunya o Mercadona presidida per Juan Roig i amb uns beneficis anuals de mes de 100M€ estan cobrant les ajudes de la PAC de la UE.