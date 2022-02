macrogranges

Anticapitalistes organitza un acte sobre les macrogranges a Badalona

Anticapitalistes organitzarà el proper dijous 17 de febrer a les 19h un acte a Can Cabanyes per parlar i debatre sobre l’efecte negatiu de les macrogranges tant en l’entorn natural com en el social i també sobre les alternatives més sostenibles que existeixen.

Participaran Pino Delàs, membre d’Anticapitalistes i ramader de la cooperativa Llavora, un projecte agroecològic per la transició del sector porcí ubicat a l’Empordà, i Dolors Clotas, cofundadora Conreu Sereny, cooperativa badalonina agroecològica i social creada per treballar de manera sostenible i ecològica, sense agrotòxics ni transgènics, i mantenint la biodiversitat i les llavors tradicionals.