"El Tingladu" arriba a la 14à edició revolucionant el format

El festival de Vilanova i la Geltr canvia d’ubicaci i se celebrar a la Torre d’Enveja. El públic podr valorar la proposta art stica amb un entrada variable.

El Tingladu torna amb força amb una catorzena edició plena de novetats. El festival de Vilanova i la Geltrú se celebrarà el proper 21, 22 i 23 de juliol i canviarà la seva ubicació, passant a celebrar-se a la Torre d’Enveja, l’emblemàtic parc del barri de Sant Joan de la capital del Garraf. Can Pistraus, l’entitat organitzadora del festival, ha apostat per aquest canvi d’espai com un revulsiu de cara les properes edicions, on s’espera mantenir una proposta artística de primer nivell i, a la vegada, incrementar la qualitat dels serveis que s’oferiran al públic assistent. Els artistes que participaran en l’edició d’enguany es desvelaran en les properes setmanes. Les entrades sortiran a la venda en el moment en què s’anunciï el cartell i es podran adquirir a la web eltingladu.cat.

El públic valorarà la proposta artística

Des del seus inicis, El Tingladu sempre ha treballat per fer que la cultura sigui accessible per a tothom i les dotze primeres edicions del festival han estat gratuïtes. Enguany, diversos factors fan que els costos de realitzar l’esdeveniment pugin significativament (la situació actual del panorama musical nacional, l’increment de costos de les infraestructures, etc). Amb l’ànim de mantenir una proposta artística de primera qualitat i vetllant per l’autosostenibilitat del festival, l’organització s’ha inclinat perquè El Tingladu passi a ser de pagament. Sent coherents amb la trajectòria del festival, el preu de l’entrada serà variable per tal que no sigui una barrera per a ningú que vulgui gaudir del festival. Així doncs, cada persona podrà escollir què paga per la proposta artística que ofereix El Tingladu (amb un preu mínim de 5€ al dia i 13€ l’abonament de tres dies). Cal remarcar que El Tingaldu és un esdeveniment sense ànim de lucre organitzat des del voluntariat. Centenars de persones fan possible cada any el festival amb el seu esforç desinteressat. El festival tampoc seria possible sense el suport que ha rebut del públic des del primer moment. Enguany, demanem al públic que ens ha acompanyat un suport també econòmic per tal de garantir la viabilitat de l’esdeveniment tot mantenint una proposta artística de primer nivell.