Retren homenatge a Quico Sabaté a Sant Celoni

Aquest dimecres s'ha fet un emotiu homenatge a Quico Sabaté al cementiri de Sant Celoni coincidint amb el 62è aniversari del seu assassinat en mans de la Guàrdia Civil.

Diversos col·lectius llibertaris i anarquistes de diferents punts de Catalunya han recordat al maqui antifeixista davant de la seva tomba. Aquests col·lectius, any rere any cada 5 de gener l'homenatgen amb la finalitat de mantenir viva la flama dels seus ideals.

A la tarda, el restaurant Anònims ha acollit una xerrada debat "Antonio Téllez. La memòria de la guerrilla llibertària" amb la participació de Ricard de Vargas Golarons.

Cementiri vell de Girona

Dimarts passat, també van ser recordats al cementiri vell de Girona els militants anarquistes Francisco Conesa, Martín Ruiz, Antoni Miracle i Rogelio Madrigal encara es troben en una fossa del cementiri vell de Girona. El 4 de gener de 1960 els 4 militants anarquistes van ser assassinats per la Guàrdia Civil al Mas Clarà i a Can Verdera de Sant Martí de la Mota (Palol de Revardit, al Pla de l’Estany). Eren membres d’un moviment revolucionari unificat de resistència que actuà al Nord-est de Catalunya entre desembre de 1959 i gener de 1960. Només Quico Sabater aconsegueix fugir ferit fins Sant Celoni, on també és assassinat el dia 5 de gener.