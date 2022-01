Que les cançons siguin com Flames

Voldria cantar en nom d’aquelles dones que moren en mans dels seus torturadors i en el seu dolor no troben ningú que les defensi.

“Tu cercaves una flor i vares trobar un fruit. Cercaves una font i vares trobar un riu.

Volies una dona i trobares una persona… i et sents desenganyat!”

(Edith Södergran)

Voldria cantar en nom de tantes persones que moren ofegades en el mar, que s’ha convertit en un cementiri marí. I per aquells que arrisquen la seva vida per ajudar-los, davant la vergonyosa posició dels governs europeus.

“Importa tenir les mans ben obertes, i ajudar qui ve fugint de la guerra, fugint del dolor i de la pobresa”

(Joana Raspall)

Voldria cantar en nom dels que varen morir durant la repressió franquista, defensant la terra. Pels que lluitaren contra la dictadura i els que lluiten contra els qui volen continuar oprimint el poble, la seva llengua i cultura catalanes, i els drets humans.

“Què volen aquesta gent que truquen de matinada?”

Que les cançons siguin com les flames de les alimares i il·luminin els camins per terra, mar i aire, fent de la nostra vida un cant a la llibertat i el coratge. Que no s’apaguin mai i ens ajudin a trobar els camins per la pau.

“Massa sang hi ha en les venes, per donar-la al sol i a l'aire, massa vida hi ha en la terra per les vinyes i els sembrats, que el glatir de melangia i la plàcida enyorança

no s'han fet pels pins indòmits ni pels vents descabellats!