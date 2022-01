La CUP-NCG demana que es facin testos massius a alumnes i docents durant l’inici del segon trimestre

La CUP-NCG proposa que es facin cribratges massius a les escoles per prevenir la Covid19 a l’inici del segon trimestre. La Candidatura exigeix als departaments de Salut i Educació que col·laborin per modificar el protocol escolar d’abordatge de la Covid19 i es facin cribratges massius a alumnes i personal docent en el moment de la represa de les classes i periòdicament després, així com autotests setmanals de saliva.

“Les escoles catalanes necessiten ara mesures d’emergència per a prevenir la COVID-19 entre la comunitat educativa i també per responsabilitat sanitària envers el conjunt de la comunitat”, ha assegurat el diputat Carles Riera.

Així, la formació anticapitalista també proposa altres mesures, com la millora de la ventilació i de la climatització, i per tant, més inversió en l’estructura i instal.lacions de la majoria de centres educatius i garantir que arriben mascaretes gratuïtes per a tot l’alumnat.

Més enllà de la modificació del protocol per millorar la prevenció i l’abordatge de la Covid19 en la represa de curs, la CUP també exigeix que el personal docent confinat sigui substituït immediatament i que es garanteixi la baixa laboral a totes les persones cuidadores de l’alumnat confinat. Finalment, la formació considera que reduir les ràtios de forma permanent, no només ajudaria a prevenir i abordar la situació sanitària, sinó que facilitaria un millor aprenentatge de tot l’alumnat.

Riera considera que aquestes mesures reclamen una major coordinació entre els departaments d’Educació i Salut, major inversió, i la garantia de drets necessàries per tal que les conseqüències de la pandèmia “no ofeguin les escoles ni les famílies”.