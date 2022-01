Energia

La CUP demana a Govern en quina situació està la creació de l’energètica pública catalana

La Candidatura d’Unitat Popular-Un nou cicle per guanyar ha presentat una bateria de preguntes avui a Govern de la Generalitat de Catalunya relacionada amb la creació de l’energètica pública, segons l’acord del Ple del Parlament del juny de 2021 i on es determinava que la producció energètica ha de ser propera al lloc on es consumeix, descentralitzada i de fonts renovables.

I és que avui s’ha fet públic que l’Ajuntament de Llimiana no pot mantenir l’empresa elèctrica municipal, que subministra electricitat a 140 veïnes del municipi i que a banda de vendre energia als abonats també gestiona i té en propietat les línies elèctriques de distribució municipal, perquè no es poden adaptar a l’actual normativa elèctrica.

En aquest sentit, els anticapitalistes demanen també si Govern preveu fer alguna acció urgent per evitar que es continuïn privatitzant aquests serveis, ja és anar a contracorrent de la creació de l’energètica pública que tant anuncien.

El fet és que les empreses elèctriques municipals poden rebaixar el preu del rebut del subministrament als seus clients (veïns) i gestionen la distribució elèctrica al seu municipi i la seva comercialització, tot i que hi ha certs casos, a més, també en controlen la producció.

La CUP reclama que s’aturi la privatització de les empreses municipals elèctriques i que es posi fil a l’agulla per a crear definitivament l’energètica pública catalana per fer front als límits de la normativa elèctrica espanyola.