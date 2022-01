El Micalet prepara una celebració estàtica de les Magues de Gener davant l'Ajuntament de València

La Societat Coral el Micalet celebrarà les Magues de Gener en la plaça de l'Ajuntament de València el diumenge 16 de gener a les 11.30h, adaptant així la cavalcada a un esdeveniment estàtic i controlat amb diverses mesures sanitàries, d'aforament i accés d'acord amb el protocol de seguretat establit pel consistori per a evitar qualsevol risc de contagi pel Covid-19. [Veure documentació adjunta].

Les Magues de Gener protagonitzaran una Festa de la Infantesa que se celebrarà baix el lema Som diversitat en la setena edició d'aquesta expressió cívica, i festiva, destinada a les xiquetes i xiquets, que celebra el solstici d'hivern. Les dones que encarnaran a aquests personatges enguany són Daniela Requena (Llibertat), periodista, activista LGTBI i influencer; Lucia Beamud (Igualtat), regidora delegada d'Igualtat, Polítiques de Gènere i LGTBI, Pobles de València i Espai Públic de l'Ajuntament de València; i Sénia Mulayali (Fraternitat-Sororitat), booktuber valenciana.

En aquest esdeveniment estàtic davant del consistori participaran només 20 dels 51 grups de dolçaina i tabal, dansa, batucades, muixerangues, gegants i cabuts, animadors, associacions, institucions, plataformes, formacions musicals... que estaven previstos per a la cavalcada i que amb el seu compromís i generositat fan possible aquesta celebració declarada festa tradicional recentment.

L'inici estarà marcat per l'actuació de les batucades i l'arribada de les Magues de Gener a les quals succeiran la música i l'espectacle que brindaran diferents agrupacions a les xiquetes i xiquets en aquesta manifestació laica que culminarà amb uns breus discursos de les magues i una actuació que oferirà el cantautor de Cocentaina Andreu Valor des del balcó del consistori a la qual seguiran la presència de tots els grups de tabalet i dolçaina i de la Jove Muixeranga de València.

Homenatge a Matilde Salvador

Les magues regalaran als xiquets roses de paper i un conte àmpliament il·lustrat, Matilde Salvador, una vida musical, on s'aborda la figura de la gran compositora castellonenca, autora de la primera òpera valenciana en valencià, La filla del rei barbut, i l'única dona que ha estrenat una òpera, Vinatea, en el Liceu de Barcelona.

La Festa de la Infantesa pretén així ensenyar el valor de la música i retre homenatge a Salvador (Castelló, 1918 - València, 2007), una figura molt vinculada al Micalet que la va guardonar amb el Premi Miquelet d’Honor en 1993 i li va posar el seu nom a l'escola de música. Aquest conte, així com el titulat Les 3 Magues de Gener, amb textos de Cristina Escrivà i il·lustracions de Román Sánchez, es poden descarregar gratuïtament en la pàgina web i en les xarxes socials de la societat musical.

Mesures seguretat i aforament

Els responsables del Micalet han manifestat que s'extremaran les mesures de seguretat i sanitàries. Així, els majors de 12 anys hauran d'ensenyar el passaport Covid-19 en l'entrada del recinte que estarà delimitat per unes tanques; l'ús de màscara serà obligatori en tot moment per a les persones majors de 6 anys i no es podrà fumar ni menjar; les cadires mantindran la distància necessària encara que els grups de convivència podran seure junts; i l'entrada i l'eixida del recinte haurà de realitzar-se de manera ordenada i mantenint les distàncies. Les persones sense reserva no podran accedir al recinte.

L'acte és gratuït i davant el canvi de format, per la impossibilitat de celebrar la cavalcada, podrà ser vist únicament per unes 600 persones assegudes que han reservat la seua plaça en la pàgina web de la Societat Coral el Micalet. L'aforament es va omplir ràpidament i ara l'entitat continua recollint noves peticions en una llista d'espera per si es produïren baixes d'última hora.

Activitats culturals

El Micalet ha dut a terme diverses activitats culturals que han jalonat la Festa de la Infantesa en la seu de la societat musical. En la convocatòria oberta, fins al 9 de gener, per a participar en la II Mostra d'Art baix el lema Som diversitat, participaran pintors reconeguts amb una llarga trajectòria, uns altres que comencen a mostrar la seua obra i artistes gràfics. Les deu persones finalistes són Dalila Eslava, Francesc Vaquer i Gregori, Gracia Gil García-Yevenes, La Màgia d’Imaginar, Manola Roig, Maximina Espeso, Paco Duart, Rafel Verdejo i Valenzuela, Román Sánchez y Sémele.

Amb anterioritat, es van inaugurar les exposicions Despertem els sentits de Gracia Gil, Francesc J. López, Paco Duart i Empar Gascó, i Dona i Sàhara i es van realitzar dos conferències: Un projecte feminista per als campaments del Sàhara del grup Bus Violeta, i Llei d'estrangeria, per a què? a càrrec de Jarit, una associació civil, laica i sense ànim de lucre.

El Micalet, una societat musical fundada l'any 1893, va ser declarada d'Utilitat Pública en 1978 i es configura com un espai de referència per la seua important activitat educativa i cultural, així com pel seu paper en l'articulació de la societat civil valenciana des de fa 126 anys. L'entitat, sense ànim de lucre, compta amb 554 socis i 163 alumnes en el seu Escola de Música Matilde Salvador, d'ensenyaments no reglats, i en el centre autoritzat Institut Musical Giner on s'imparteixen estudis oficials d'Ensenyament Elemental i Professional.