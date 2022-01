17-A

Desenes de persones s'apleguen davant de Consolat d'Espanya per a denunciar les clavagueres de l'estat espanyol

Desenes s'han concentrat aquest dissabte davant del Consolat d'Espanya a la capital nord-catalana per exigir Europa una investigació per a investigar les responsabilitats dels atemptats del 17 d’agost a Barcelona i Cambrils. A l'acte han participat A l'acte de denuncia ha participat Hervé Pi presentació en nom de Catalunya Nord per la Independència i el Comitè de Solidaritat Catalana; Pere Becque com a jurista; Josep Bonet en nom de la Delegació del Consell per la República i Annabelle Brunet com a elegida i membre de la mesa del Consell per la República, segons informa el Portal Cat Nord Digital.

Hervé Pi ha manifestat que "hem d'exigir que facin costat al MHP Puigdemont, als Honorables Consellers Clara Ponsatí i Toni Comín per a aconseguir aquesta investigació, que faci llum sobre l'afer, i no se pot esperar 10 anys més, no se pot esperar ni pels familiars de les víctimes, ni per Catalunya, ni tampoc per Europa".

Pere Becque ha insisit sobre un punt: que "la premsa espanyola o espanyolista diu que l'ex-comissari no és fiable, que no sap el que diu, però tenim bases per a pensar que el que diu aquest senyor és cert, és un pur producte del règim espanyol". En Pere demana un investigació europea, potser cal que vagi més enllà d'Europa, hi ha hagut moltes víctimes de nacionalitat diferents, de nacionalitats fora d'Europa".

També ha demanat dues comissions d'investigació. Una a Europa que investigui si el nivell democràtic d'Espanya correspon al que ha de ser una democràcia europea. Cal també una altra investigació internacional fora d'Europa, a nivell mundial Espanya no pot influir com ho pot fer a Europa i "cal exigir del Govern que deixi de mantenir relacions amb Espanya. Hi deu haver un abans i un després. I a veure què passa".