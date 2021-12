llibres

Presentació a Salt del llibre ‘Islamisme(s). Islam i política en un món global’

El divendres 17 de desembre (18.00 h) amb motiu de la presentació del llibre ‘Islamisme(s). Islam i política en un món global’ Lurdes Vidal (Institut Europeu de la Mediterrània), directora de la publicació, i Mostafà Shaimi (Universitat de Girona) conversaran a l’Ateneu Coma Cros sobre el vincle entre religió i política en un món global

El 2021 els talibans retornen al poder a l’Afganistan i una nova filial de Daesh (ISIS-K) sorgeix com a amenaça fins i tot per al poder talibà. A Tunísia, la transició cap a la democràcia està en perill després que el president suspengués el parlament, enmig d’una crisi política i institucional que ha acabat qüestionant el lideratge i la legitimitat del partit islamista Ennahdha. Al Marroc, les recents eleccions han desbancat del govern els islamistes del Partit de la Justícia i el Desenvolupament, que havien arribat al govern com els seus homòlegs tunisians arran de l’anomenada «primavera àrab». L’islamisme radical s’ha enfortit vint anys després que Occident, liderat pels Estats Units, endegués la «guerra contra el terror» i, en canvi, els corrents islamistes que volen conviure en entorns pluralistes estan fent fallida. Com hem arribat a la situació actual? Qui són els islamistes avui i com veuen la societat i el món? Com poden incidir en la geopolítica de les properes dècades?

Amb motiu de la presentació del llibre Islamisme(s). Islam i política en un món global, publicat per l'Editorial Base i promogut per la Fundació Solidària Flama, Lurdes Vidal (Dir. ª de la publicació) i Mostafà Shaimi conversaran a l’Ateneu Coma Cros sobre la situació actual de l’islamisme i els dilemes als quals s’enfronta aquest moviment polític avui dia. Un fenomen que ha marcat la història política global de les darreres dècades. Qui són els islamistes i què volen? Quins són els seus clarobscurs i els seus dilemes? Qui els hi té por? Com veuen la societat i el món? Quin és el seu paper més enllà del món àrab? Sense donar respostes rotundes, potser fins i tot afegint-hi nous interrogants, aquesta conversa ens ajudarà a entendre una mica millor el món convuls que ens ha tocat viure.

Lurdes Vidal

Mostafà Shaimi

