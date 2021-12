Exèrcit

La CUP explora possibilitats reals pel territori per donar un nou ús a l’acadèmia de suboficials de Talarn

En el context del moviment per la insubmissió contra el servei militar, l'estiu del 1990 es va organitzar la I Marxa Antimilitarista que va sortir de Tremp fins a Figueres per reclamar la desmilitarització del país.

Avui a Tremp la CUP s’ha reunit amb representants d’aquest moviment històric per establir propostes aterrades al territori per albergar a les instal·lacions de l’AGBS de Talarn i ha reivindicat que defensen una República Catalana antimilitarista, cooperativa i solidària internacionalment.

Cal recordar que fa pocs dies la CUP va presentar al Parlament de Catalunya una proposta de resolució per instar al Govern de la Generalitat “que iniciï els tràmits necessaris per tal que l'Acadèmia General Bàsica de Suboficials (AGBS) de Talarn passi a tenir usos civils”.

En aquest sentit han anunciat que presentaran una bateria de preguntes al Parlament i al Congrés per tal d’explorar com expropiar les infraestructures militars propietat del Ministerio de Defensa perquè passin a l’administració pública catalana perquè se’n pugui donar un nou ús.

Des de la desmilitarització i la cultura de la pau la CUP reclama l’expropiació de totes les instal·lacions militars dels Països Catalans per reconvertir-les en equipaments que puguin oferir oportunitats reals al territori, com albergar-hi, per exemple, pràctiques de graus universitaris relacionats amb el territori a Talarn, com a eina de cohesió territorial del Pirineu.