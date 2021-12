LLUITA INSTITUCIONAL

La CUP exigeix coherència a ERC i anuncia accions al Parlament contra la variant de Vilafant

El govern de la Diputació segueix apostant pel polèmic projecte, que de fet està ja en fase de licitació, i ahir mateix tant el president Miquel Noguer (JUNTS) com el vicepresident Pau Presas (ERC) van fer una defensa aferrissada de la nova variant en el ple de la Diputació de Girona. La CUP en aquest ple es va tornar a mostrar radicalment en contra, com porta fent des del principi, d’aquesta macroinfraestructura prevista entre els municipis empordanesos de Vilafant i Borrassà.

La formació cupaire, després d’aquest ple, es va mostrar novament contrariada amb l’actitud sobretot d’ERC, tal i com ha expressat la diputada provincial Marta Guillaumes: “no pot ser que els regidors d’ERC a Vilafant diguin capitanejar l’oposició al projecte i a la Diputació, on sí tenen poder de decisió, segueixin defensant-lo amb tanta vehemència. Són incoherents i no entenem la seva actitud si no és per fins merament electoralistes al municipi, en comptes d’un interès real en parar aquesta variant”.

La CUP segueix decidida a aturar aquesta nova variant que consideren una macroinfraestructura innecessària que trinxarà el territori, pel que segueixen lluitant al carrer, participant de les accions promogudes pel territori com la tractorada de fa dues setmanes en les que va participar una nombrosa representació cupaire encapçalada pel diputat al Parlament Dani Cornellà. A nivell institucional, els independentistes han anunciat accions al Parlament de Catalunya. En aquest sentit demà, dijous 23 de desembre, la diputada Montserrat Vinyets sol·licitarà la compareixença a la Comissió de Territori del Parlament de l’alcaldessa de Vilafant la sra.Consol Cantenys, el president de la Diputació de Girona el sr.Miquel Noguer i els representants de la “Plataforma no a la variant de Vilafant”, que agrupa els veïns i veïnes contraris al projecte i diverses entitats ecologistes. També han anunciat que impulsaran una proposta de resolució demanant que es respecti l’acord del ple municipal de no fer la variant del setembre passat.