Medi ambient

Protesta a Barcelona contra els residus d'ampolles d'aigua d'un sol ús i no retornables

Cooincidint amb la Setmana Europea de la Prevenció de Residus s'han organitzat aquesta setmana diverses accions de sensibilització sobre la prevenció de residus.

Així, aquest divendres es farà El Gran botellot ecològic matinal a Barcelona. D’11 a 13 hores, es penjaran 360 ampolles buides d’aigua, d’un sol ús i sense retorn, als pals de fusta de la tanca de l’espai Gardenyes i el pi pinyer singular, a la sortida de FGC de Sarrià-Casa Orlandai. Amb aquesta acció es visualitzarà el que ocupen aquestes 360 ampolles.

També es critica a l'empresa Ecoembes per no garantir ni tan sols el reciclatge dels envasos que es recullen als contenidors grocs. La responsabilitat estesa del productor dels envasos l’ha d’obligar a fer-se’n càrrec de tots els envasos. Una llei catalana de prevenció de residus ho podria exigir, però si no ho impedim, Ecoembes, la veu dels productors i distribuïdors d’envasos, se’n sortirà amb la seva: continuar fent-nos assumir els costos de recollir i triar els envasos que ells posen en circulació, contràriament al que planteja la Directiva de Residus 2018.

Per això troben inacceptable que aquest Nadal Ecoembes i l’Agència de Residus i l’Ajuntament de Barcelona facin anuncis de publicitat d’Ecoembes a costa de les nostres butxaques i el medi ambient.

Impulsen aquesta protesta la Comissió Ecològica de la Casa Orlandai (ECOCÓ), Vocalia de Medi Ambient de l’Associació de Veïns de Sarrià (AVS), Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB), Ecologistes de Sarrià i CEPA-EdC

Cal recordar que, l’any 2019 es va aprovar la directiva Europea de Plàstics d’un sol ús que havia d’entrar en vigor el 3 de juliol del 2021. Es prohibeixen productes d’un sol ús com plats, coberts, bastonets d’orella, palletes... Al territori de l’Estat espanyol, aquesta prohibició no entrarà en vigor fins al 2023, una vegada estigui aprovada la nova llei espanyola de residus.

Aquesta directiva no inclou ni els brics, ni les llaunes, però disposa que el 2029 el 90% de les ampolles de plàstic de PET es recullin com a tals. Malgrat que el 2020 s’havien de recuperar a Catalunya el 75% dels envasos, amb un màxim d’impropis del 25%, a Barcelona tan sols se’n recuperen un 27% amb uns impropis superiors als previstos.

Cada any la reducció mitjana anual de residus ha de ser de més del 7% per aconseguir arribar al 90% en vuit anys, el 2029. Com ara ni tan sols es calcula el consum mitjà ni l’augment que patim, el 2029 el suspens el rebrà qui no va estudiar ni fer els deures el 2021. És a dir, les actuals direccions de residus de l’Ajuntament de Barcelona.

La mitjana del consum anual d’aigua embotellada és de 180 litres per persona. Això vol dir que si fan servir ampolles menudes de mig litre, un català genera 360 ampolles cada any de mitjana, una diària d’un sol ús. Un malbaratament de recursos i un impacte ecològic, climàtic i energètic insuportable. No podem dir que “hem begut oli” sinó que “ens hem begut l’enteniment”. Cal prohibir les ampolles d’aigua d’un sol ús no reutilitzables ni retornables i, per aconseguir-ho, cal establir de seguida un sistema de dipòsit, devolució i retorn d’envasos (SDDR). Un dipòsit suficientment atractiu perquè no acabin a les papereres o les escombraries.