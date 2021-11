gènere

Marxa Contra la Transfòbia a Tarragona

Amb el lema Ni mortes, ni agredides. Vives i combatives el col·lectiu Gènere Lliure de Tarragona convida a manifestar-se aquest dissabte a les 20h contra la transfòbia en el dia internacional de la memòria trans, 20 de novembre, data en què es recorden les persones mortes a causa de la transfòbia. Enguany el col·lectiu tarragoní aposta per una manifestació per denunciar i protestar contra els assassinats i agressions cap a persones trans, a més de fer pressió per a la consolidació d'una llei trans estatal que no sigui transfòbica, com assegura el col·lectiu que és, i també perquè l'Ajuntament de Tarragona es decideixi a alliberar els lavabos de les dependències municipals que en depenen directa o indirectament, tal com consta en la moció trans aprovada el 2017.

D'altra banda, es vol recordar i homenatjar que enguany es compleixen 90 anys de la considerada la primera manifestació de l'orgull trans que va tenir lloc l'any 1931 a la ciutat de Barcelona.

Segons dades de les incidències registrades per l'Observatori contra l'Homofòbia fins a la data de 14 de novembre d'enguany són un total de 248 de les quals 35 són per transfòbia. Si es comparen les dades del novembre de 2020 amb les de novembre de 2021 hi hagut un increment del 59% d'agressions per transfòbia “la qual cosa demostra, segons afirma el col·lectiu, que la societat no ens vol com som ni reivindicant qui som i que noranta anys després de la primera manifestació trans, encara calen més esforços que mai per per plantar-hi cara”.

A la convocatòria s'hi han adherit i hi ha prevista l'assistència d'altres col·lectius i associacions de la nostra ciutat i d'altres indrets del país com ACATHI, Cau de Llunes, la Crida LGBTI, Enfemme, Eufòria, Frides i l'Observatori contra l'homofòbia. Juntes encapçalaran la marxa de torxes, a la qual esperen que se sumi la ciutadania que vulgui demostrar la seva solidaritat i suport a les reivindicacions de les persones trans. La marxa sortirà de la Plaça de la Font a les 20h.