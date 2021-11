Català

La CUP d'Alcanar i les Cases demana la dimissió del regidor de turisme per la justificació de la programació del Cinema a la fresca principalment en castellà

La CUP d'Alcanar i les Cases demana la dimissió del regidor de turisme, Jordi Monfort, arran de les declaracions realitzades durant el darrer ple municipal on afirmava que la realitat socilingüística de les Cases i Alcanar-Platja justifica una programació del Cinema a la fresca principalment en castellà.

És ara, quan tots els indicadors sobre l'ús del català ens alarmen sobre la situació de la nostra llengua, que cal promoure més que mai la llengua catalana en tots els àmbits de la nostra vida i això inclou, és clar, la promoció per part de les institucions locals. El català no es pot permetre el luxe de continuar perdent espais, és més, els ha d'ampliar i, precisament, en un àmbit com ho és l'audiovisual, on la discriminació del català és evident, és on més èmfasi cal posar.

Durant el passat ple, el regidor va afirmar que la realitat sociolingüística de les Cases no és la mateixa a l'estiu que a l'hivern i amb això justificava la proposta d'emissió majoritàriament en castellà. Per tant, els drets dels consumidors catalans queda en segon pla. El mateix passa a Alcanar-Platja, on inclús es va exposar un cas en què un treballador municipal, sota bon criteri segons el regidor, va canviar la llengua de la projecció un cop començada perquè així li ho havia exigit un dels espectadors.

I és que amb aquest mateix criteri, on la llengua d'una part dels espectador preval sobre la promoció lingüística, mai s'hauria dut a terme, per exemple, la immersió lingüística que situa la llengua catalana com a vehicular en el nostre sistema educatiu.

De fet, ens podem preguntar ara mateix, quina serà la propera concessió lingüística de l'equip de govern?