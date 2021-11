Jornades d’habitatge per a joves a Reus

El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya ha organitzat, aquest passat dimecres 10 de novembre, una jornada monogràfica sobre joves i dret a l’habitatge al Camp. La jornada, concretament, s’ha celebrat al Casal Despertaferro de Reus.

Aquesta és la tercera i última sessió d’aquest tipus de jornades. La primera, per les restriccions de la pandèmia, es va haver de fer de manera virtual i ja hi van participar una vintena de joves. La segona, d’altra banda, es va realitzar a Sort, al Pallars Sobirà, i va comptar amb la mirada de projectes juvenils del territori així com va abordar la situació particular de la zona en matèria d’habitatge juvenil. Ara el CNJC ha organitzat aquesta tercera sessió a la capital del Baix Camp.

La jornada vol posar en valor i visibilitzar la realitat de moltes joves del Camp en matèria d’habitatge, evidenciant-ne la precarietat existent, els abusos i les principals problemàtiques concretes al territori. És per això que la jornada va constar de dues parts: En primer lloc, una taula rodona amb col·lectius i projectes que treballen en qüestions diverses sobre habitatge. Per acabar, el taller d’Autodefensa Llogatera, que va impartir l’Observatori DESC.

A la taula rodona hi van participar el Sindicat d’Habitatge de Reus i la cooperativa d’habitatges La Titaranya, de Valls. Pel que fa al taller, es va exposar la principal legislació que regula els lloguers i a partir de la qual es poden articular eines perquè les joves es defensin dels habituals abusos en aquesta matèria i tinguin mecanismes per conèixer les regulacions i condicions dels lloguers i els contractes d’arrendament.

Prèviament a la jornada, el President del CNJC, Guillermo Chirino, es va reunir amb el regidor de Salut i Ciutadania de la ciutat de Reus, Òscar Subirats, per tal de posar en comú la situació en matèria habitacional de les joves del territori i conèixer les apostes polítiques que les administracions competents del Camp estan duent a terme.