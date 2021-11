moviment ve´nal

El veïnat del barri Gòtic de Barcelona denuncien la manca de contenidors de recollida selectiva

L'Associació de Veïns del barri Gòtic ha denunciat la manca de contenidors de recollida selectiva i la impossibilitat de separar els residus, problema que arrosseguen des de fa anys.

Tenim un nombre clarament insuficient de contenidors de recollida selectiva de paper, vidre i envasos (12, 10 i 10 respectivament) situats, a més, cap als extrems del barri. No hi ha cap contenidor ni de brossa orgànica ni de rebuig a tot el barri. La recollida pneumàtica de rebuig i orgànica va ser desactivada fa temps, i la recollida porta a porta no contempla la separació: hem de baixar les bosses de les 20h a les 22h, sense cap indicació per distingir el rebuig de l'orgànica, de manera que es baixen indistintament i durant la recollida acaben totes al mateix contenidor.

Ens preguntem a què es deu aquest greuge comparatiu amb altres barris. La raó que sempre ens ha donat l'Ajuntament és que al Gòtic els carrers són massa estrets pel pas de camions i el buidatge de contenidors, raons que no se sustenten si observem el plànols del Districte, on veiem que aquesta problemàtica també és comuna als altres barris, en els quals sí que hi ha un bon nombre de contenidors. El pas continuat de furgonetes de repartiment de mercaderies i de camions amb la distribució de roba neta als hotels és una altra evidència que entra en contradicció amb els arguments utilitzats habitualment per l'Ajuntament. El Gòtic té una població resident de més de15.000 persones i, a més, una enorme població flotant formada majoritàriament per turistes que generen, diàriament, un volum d’escombraries molt més alt que la població local. Un motiu més per reivindicar la instal·lació de més contenidors.

Tot fa pensar que el veritable motiu de la manca de contenidors té a veure, precisament, amb l'explotació turística del barri. Semblaria que la seva presència no lliga amb la imatge bucòlica que es ven del barri, no queda bé a Instagram i no es correspon amb la marca Barcelona.



Darrerament es parla d'un sistema porta a porta que, després d'un període de prova a d’altres barris, s'hauria d'estendre a tota la ciutat. Però les polèmiques han estat nombroses i, sense entrar ara a valorar-les, no sembla que aquest sistema pugui ser implementat aviat al Gòtic. Per tot plegat exigim al Districte de Ciutat Vella que deixi de menysprear el veïnat i que, si vol realment veïnificar el barri (el terme és seu), no es limiti a posar mobiliari urbà aquí i allà, sinó que ho acompanyi amb la instal·lació d'elements indispensables per a la vida quotidiana del veïnat (com contenidors de tot tipus de residus, papereres, fonts o ancoratges de bicicletes).

Adjuntem a la nostra reivindicació una proposta concreta, de mínims, d'emplaçaments per a distribuir nous contenidors. Per poder fer una efectiva recollida selectiva de residus al Gòtic hi ha d'haver contenidors a la Plaça Reial, l'Avinguda de la Catedral, la plaça de Ramon Berenguer, la Plaça Sant Miquel, La Rambla / Pla de la Boqueria, el Portal de l'Àngel i la Via Laietana / c/Comtal. Perquè som un barri viu, i perquè volem separar els nostres residus com a qualsevol altre barri.