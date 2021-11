Finançament

Debat a Alacant sobre Infrafinançament i empobriment al País Valencià

A poques setmanes de les manifestacions que tindran lloc arreu del País per a demanar un finançament just, Decidim! - Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià té el plaer de convidar-vos a aquesta xerrada-debat entre representants d'entitats de la societat civil i dels partits del Govern del Botànic, sobre la qüestió de l’infrafinançament del País Valencià.



La discriminació històrica que patim els i les valencianes, ha contribuït decisivament al nostre empobriment. Això, afegit a un model econòmic amb treballs precaris i poc respectuós amb el territori i les mesures preses en favor de les elits i de la banca arran de les darreres crisis econòmiques, ha aprofundit aquesta injustícia.

Per a contribuir al debat públic i trobar eixides justes i en benefici de la majoria social, organitzem aquest acte el dia 5 de novembre a la Seu Ciutat d'Alacant (front a Canalejas) a les 19:00 hores.



Intervindran:

Laura Soler diputada a Les Corts per Alacant pel PSPV

Carles Mulet senador per Compromís

Lidia Montero secretaria de polítiques sociosanitàries i economia de

Podem PV

Toni Infante portaveu de La Crida Pel Finançament

Organitza Decidim! - Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià