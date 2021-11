COP26

"COP26: plou sobre banyat"

L’Aliança es planta davant del Consolat de la Mar per denunciar una vegada més que plou sobre banyat on ha realitzat una concentració aquest matí per exigir que, aquí a les Illes, s’actuï amb molta determinació política per canviar de rumb i avançar-se als escenaris climàtics que es viuran des del context insular, tenint en compte que "el turisme no ens salvarà"

Valoració

La valoració que fa sobre el COP 26 és que ha estat un espectacle de rentada d'imatge verda, de greenwashing. L'edició d'enguany ha estat la més exclusiva i excloent de totes. Amb 400 avions privats per a grans líders, executius i personal, amb més delegats associats a la indústria dels combustibles fòssils que de qualsevol altre país, segons una anàlisi compartida amb la BBC.

El president de la Cimera del Clima, el conservador Alok Sharma, ha rebut dues donacions per valor de 10.000 lliures del president del Foresight Group International, un conglomerat empresarial amb interessos en el món del gas i el petroli. També ha rebut altres donacions de lobbies similars en el passat.

Els continguts



Des de que es va signar l´Acord de Paris al 2015 els 60 bancs més grans del món han invertit quatre bilions de dòlars en petroli, carbó o gas. Al marc de la COP26 la Plataforma Urgewald amb més de 20 ONGs han presentat l’informe “Global Oil & Gas Exit List” (GOGEL) EL primer banc de dades que recull empreses de la industria petrolera i gasística. 506 productors de petroli i gas tenen previst ampliar la seva cartera de producció en 190.000 milions de barrils equivalents de petroli en els pròxims 1 a 7 anys. Mentre els estats subvencionin i facin inversions en els combustibles fòssils, la transició ecològica i la descarbonització de l'economia continuaran sent promeses buides, com diu na Greta: bla bla bla.

A la COP26 tampoc s´ha parlat del Tractat de la Carta de l'Energia, un acord que continua protegint les inversions en combustibles fòssils permetent que inversors estrangers puguin demandar als Estats davant tribunals privats si veuen perjudicats els seus ingressos per polítiques climàtiques, una mesura oposada per 400 organitzacions de la societat civil.

La tendència general

Hem passat d'una resposta per part dels poders i mercats, el negacionisme del canvi climàtic antropogènic mitjançant una estratègia consistent a generar dubtes i confusió, a una nova tendència que utilitza l'emergència climàtica i ecològica com a oportunitat per al negoci d'interessos privats que resultaran curtterministes, fan perdre temps, diners, energia i motivació a la població. El repartiment dels fons Next Generation és tot un exemple i aquesta edició de COP també.

Anant a l´IPCC i sense deixar de banda la corrupció climàtica s'ha produït una gran filtració gràcies a Greenpeace. Aquesta ens ha permès saber que hi han hagut 32.000 intents de modificar l'informe, molts dels quals il·legítims per part de lobbies i governs amb industria d'energies fòssils que cerquen clarament rebaixar la contundència d'algunes expressions del resum per a polítics –l'únic que poden modificar, però l'únic també que la immensa majoria dels periodistes i persones llegeixen.





Crida mundial per la Justícia Climàtica i la sortida Democràtica

Al mateix temps tenim com la informació científica i les recomanacions que ens arriben de l'IPCC, via oficial o per filtratges, ha estat clara i demolidora.

A l'agost en la primera part del seu sisè informe d'avaluació, es donava a conèixer una catàstrofe global que ja està en marxa. Tractant les bases científiques de la física del canvi climàtic es va presentar com una “màxima alerta vermella per a la humanitat”.



Y en filtració recent el propi IPCC ha assenyalat que el capitalisme és insostenible en un informe que va donar la volta al món– i assenyala el decreixement com a aliat per a enfrontar la intersecció dels enormes reptes climàtics i energètics.



Aquí, exigim actuació política ja!

En el cas de Mallorca, el model econòmic basat gairebé en la indústria turística, posa en el punt de mira les polítiques impulsades des de les diferents administracions i que tendeixen al creixement d’aquesta indústria i a incrementar-ne la nostra dependència malgrat les evidències derivades de la massificació i sobreexplotació del nostre territori i dels nostres recursos: pèrdua de sòl fèrtil, recursos hídrics sobre-explotats o contaminats, posidònia en perill, espais naturals mercantilitzats, construcció d’infrastructures per a més creixement a costa de la destrucció del territori - autopistes, ampliació de ports, increment d’operativitat de l’aeroport, megaparcs fotovoltaics- etc.

Són algunes de les evidències que posen en entredit les declaracions institucionals que s’han fet tant des del Consell de Mallorca, com des del Parlament. Cal aturar determinades inèrcies, polítiques i projectes impulsats fins ara i que responen al nostre model econòmic propi - que cal urgentment posar en qüestió - vinculat al turisme i al creixement sense límits. Cal posar en marxa polítiques valentes per fer front, des de la responsabilitat al canvi climàtic amb un canvi de model i la necessitat d’impulsar la transició socioecològica. Implicarà canvis dràstics i radicals davant els quals, els interessos econòmics, locals i globals i els poders polítics seran reticents, però les dades són contundents i el temps juga en la nostra contra. Cal actuar ja.



En el cas de la regió mediterrània, en la qual es troben les Illes Balears i que és una de les més vulnerables davant el canvi climàtic, si no es limita l'increment de la temperatura mitjana global en 1,5ºC, les conseqüències per a les generacions presents i futures seran catastròfiques: onades de calor més intenses i prolongades, sequeres recurrents, desertificació, augment dels fenòmens meteorològics extrems, inundacions causades per pluges torrencials, pèrdua de biodiversitat, falta de disponibilitat d'aigua potable i terres fèrtils, incendis més virulents, empobriment i augment de les desigualtats en qualsevol de les seves expressions, etc. Per tant, les diferents institucions europees, estatals, autonòmiques i locals han d'assumir la seva responsabilitat i estar a l'altura de les necessitats que exigeix aquest moment crucial de la Història. La lluita contra l'emergència climàtica no pot supeditar-se a una ideologia o color polític, ha de ser assumida per tots els partits.

Alhora, condenem actituds tant irresponsables com la participació del Govern Balear a la fira de turisme World Travel Market la mateixa setmana que comença la COP26, la destinació de fons NextGeneration a les mateixes empreses que s’han enriquit a base de malmetre l’ecosistema, la falta de mesures regulatòries i persecutòries davant de l’especulació de grans empreses contaminants sobre béns tant essencials com l’energia, etc. Cal una assumpció real del compromís climàtic perquè el relat polític no es converfeixi en paraules banyades.

Conclusions

Així, davant el bloqueig de la política pels interessos econòmics i el curtterminisme de la legislatura, és necessari, tal com insisteix l'IPCC, planificar i decidir de manera coordinada en molt diferents escales de govern i comptar amb la participació ciutadana com a principal palanca de canvi. El missatge central dels capítols de l'informe que s'han filtrat és clar: “democratitzar les polítiques climàtiques”. Els experts de l'IPCC aconsellen “noves institucions i nous marcs legals” per a garantir “la major participació dels actors no estatals en la governança del clima”. Dins d'aquesta Aliança defensem algunes mesures com a Iniciativa Legislativa Popular i Assemblea Ciutadana.



Per sort a COP podem agrair la presència de desenes de milers d'activistes de les nostres pròpies organitzacions, assenyalant la hipocresia i manipulació d´un model ecocida i suicida, així com les sortides democràtiques que demanem, sempre emmarcades baix el concepte ample de la Justícia Climàtica.

Entitats que formen part de l’Aliança per l’Emergència Climàtica:

Rebel.lió o extinció Mallorca, Joventut pel Clima, Amics de la Terra, GOB, Greenpeace, Attac Mallorca, CGT, Som Sindicalistes, MEM, Plataforma antiautopista, Terraferida, Salvem Portocolom, Som Energia, Ecotxe, Docents pel Futur