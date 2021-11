Aquest proper dissabte 20 de novembre es convoca un acte antirepressiu a Girona

Aquest proper dissabte 20 de novembre es convoca un acte antirepressiu en solidaritat amb quatre causes repressives que afecten a veïnes de Girona (Pau llibertat, Robert absolució, 21 raons i Carla absolució).

Aquestes quatre causes tenen en comú que venen derivades de les protestes del procés i que ja han assenyalat el judici en dates molt properes.S'aprofitarà l'acte per explicar detalladament cada una de les causes. Després s'han organitzat diverses activitats com un dinar, una xerrada antirepressiva i un concert.