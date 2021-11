Català a l'escola

Ampli consens en la defensa de la immersió lingüística davant la decisió de TS espanyol

El govern ha qualificat la desició del Tribunal Suprem Espanyol (TSE) de molt greu i el seu president, Pere Aragonès, ha manifestat que assumirà la defensa de la immersió a l'escola. La Plataforma per la Llengua, la Intersinsica, Òmnium, USTEC i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans han rebutjant el dictamen del Suprem i fan una crida a defensa el català a l'escola.

El Tribunal Suprem Espanyol ha rebutjat el recurs del govern davant la sentència del Tribunal Suprem de Justícia de Catalunya (TSJC) que obliga a impartir el 25% de les classes en castellà. Abans de rebre la comunicació de l'alt tribunal, els consellers d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, i la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, han comparegut d'urgència per mostrar el rebuig a la decisió.

Cal remarcar que el TSJC, ara fa un any, v establir un mínim del 25% de l’ensenyament en castellà a Catalunya, tot remarcant que l’ús actual és “residual”. Sentència que el Suprem ara ha ratificat i no ha admés, el recurs que havia fet el govern. El seu president, Pere Atagonès ha manifestat que el Català no es toca i que s mantindrà el model d'immersió.