L'última cançó de Valtònic reuneix tres rapers dels Països Catalans

Valtònic, @charlyefe1979 i @PoorTramit fan un rap en català amb accent de Mallorca, València i Barcelona.

L'última cançó de Valtònic (també conegut com Vavner) es titula Cap Promo i reuneix tres rapers dels Països Catalans. Valtònic, @charlyefe1979 i @PoorTramit fan un rap en català amb accent de Mallorca, València i Barcelona.

El 22 de febrer de 2017 fou condemnat a tres anys i mig de presó per enaltiment del terrorisme i injúries a la corona per l'Audiència Nacional espanyola. El 23 de maig del 2018 Valtònic a anar a viure a Bèlgica on, mesos més tard, un jutge va denegar-ne l'extradició a l'Estat espanyol, argumentant que les seves lletres s'emmarcaven en l'exercici de la llibertat d'expressió. Ha estat defensat per l'advocat Gonzalo Boye, el mateix que defensà l'expresident Carles Puigdemont, amb qui el raper va coincidir a Bèlgica.