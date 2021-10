Vaga

L’STEI Intersindical demana que es paralitzin les ofertes públiques d’ocupació que deriven de "l’Icetazo"

L’STEI Intersindical (amb el suport de la Confederació Intersindical) convoca per a demà 28 d’octubre una vaga a totes les administracions públiques durant tota la jornada per la consolidació del personal interí de les administracions. A les administracions de les Illes Balears hi fan feina com a interines en frau de llei més de 15.000 persones, que acumulen anys de feina sense que (en moltes ocasions) els llocs que ocupen hagin sortit mai a oferta pública d'ocupació. La responsabilitat és de les administracions que han fet contractes i nomenaments en frau de llei, però també de les lleis de pressuposts de l'Estat, que any rere any han posat restriccions a les ofertes públiques, i han condemnat milers de persones a la precarietat. El projecte de llei que es tramita ara a les Corts Generals i que substituirà el Reial decret llei conegut com a Icetazo pot posar punt a tot això. El sindicat propi de les Illes Balears demana que aquesta llei desplegui el sistema de concurs de mèrits previst als articles 61.6 i 61.7 de l’EBEP.

Ara és el moment de fer pressió perquè es resolgui per la via política una situació d’abús de temporalitat que els tribunals europeus han denunciat.

En atenció a aquesta problemàtica, l’STEI Intersindical demana que, de moment s’aturin totes les ofertes públiques d’ocupació de totes les administracions. El proper divendres demanarà a la Mesa Sectorial d’Educació que no s’aprovin les ofertes d’ocupació per als anys 2022, 2023 i 2024: que no es convoquin oposicions mentre el projecte de llei d’interinitats no determini una solució a l’abús de temporalitat. De la mateixa manera, abans de l’estiu va demanar això mateix al Consell de Mallorca i l’IMAS.