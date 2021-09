11A21

Tornen les tradicionals Marxes de Torxes per la Independència

L’any passat la pandèmia va obligar a anul·lar les tradicionals marxes de torxes per la independència que es fan a moltes poblacions del Principat la vigilia de la Diada. Enguany, tímidament algunes poblacions i alguns barris de les ciutats més grans s'han animat a continuar amb la tradició. Seguramen no arribarem a les centanrs de marxes dels darrers anys, ja que de moment Vilaweb a recollit una trentena arreu de Catalunya.

D'altra banda, cal recordar que l'entitat que va impulsar aquest tradició d'ençà el 2002, la Comissió 11 de setembre del Penedès, va decidir fa tres anys que no ho tornaria afer ja "que calia demostrar que ens havíem cregut la proclamació de la independència el passat 27 d'octubre del 2017. En consonància amb això vam decidir deixar de fer la Marxa de Torxes per a la Independència els 10 de setembre i substituir-la per la Setmana de la República, la setmana al voltant del Primer d'Octubre. En conseqüència, aquella web no s'actualitzar més ni oferirem el material que habitualment oferíem (cartell, manifest, etc...).

arxa de Torxes a Vilafranca del Penedès (l'Alt Penedès) - es celebra des de l'any 2002 i consisteix en una cercavila nocturna i solemne, popular i reivindicativa, que té lloc el 10 de setembre al vespre, amb sortida des de la plaça de la Vila i final al monument a Lluís Companys, on es llegeix el manifest de la Diada Nacional de Catalunya. S’organitza unitàriament des de la Comissió Onze de Setembre, la qual demana que a la marxa no es portin pancartes de cap tipus, només senyeres i estel·lades