Anar-hi, anar-hi i anar-hi

La Diada Nacional de Catalunya, un cop més, se celebrarà en un context de manca de drets i llibertats per les milers de causes repressives que ja afecten a més de 3.500 persones. Catalunya segueix sotmesa a un sistema espanyol repressiu en contra la dissidència política, ja sigui per defensar el dret a l’habitatge, a la llibertat sexual o el dret a l’autodeterminació.

A més, la crisi sanitària, econòmica i social provocada per la COVID-19 ha agreujat la ja difícil situació que viu la gent treballadora del nostre país. S’ha evidenciat que l’estat espanyol respon als interessos i voluntats de les elits econòmiques i polítiques i que la independència és l’única via possible per assolir una República Catalana que respongui als interessos dels catalans i les catalanes.

Davant d’aquesta situació, Poble Lliure manifestem que:

El projecte de masses republicà, transformador i rupturista, és més vigent i necessari que mai. Només un moviment republicà ampli, que aglutini la lluita independentista i les mesures econòmiques a favor de les classes populars tindrà la força suficient per defensar els interessos de la classe treballadora.

L’independentisme ha de superar els efectes de la repressió, la desorientació, l’oportunisme i la manca d’una estratègia de victòria, és a dir, de ruptura. Cal doncs, iniciativa política i teixir confiances per tal de recuperar la unitat d’acció de l’independentisme i reorganitzar el moviment independentista cap a una veritable estratègia de ruptura amb l’estat espanyol.

La mobilització és una eina imprescindible per articular un moviment de desobediència civil capaç de defensar i fer efectiu el dret a l’autodeterminació del nostre poble.

L’11 de setembre, els catalans i les catalanes no celebrem una derrota, celebrem la capacitat de resistència del nostre poble. Perquè davant d’aquells que han intentat acabar amb la nostra nació, sempre han trobat un poble mai vençut per la por.

Ara més que mai, cal recuperar l’expressió de lluita “Anar-hi, anar-hi i anar-hi” d’Antoní Massaguer i Mas, militant independentista català. Cal sortir al carrer i tornar-ho a fer, tantes vegades com calgui.

Visca la terra!

Poble Lliure, Països Catalans, 2021