La CUP es posiciona en contra del projecte de la MAT que pretén ecacuar l'energia produïda en macrocentrals aragoneses cap a l'àrea metropolitana de Barcelona

A finals de juliol es va publicar al BOE el procediment administratiu de tramitació de l’Estudi d’Impacte Ambiental i la sol·licitud d’Autorització Administrativa Prèvia del conjunt de parcs eòlics denominats “Clúster Begues_PFot-539 AC” i la seva infraestructura d’evacuació, que comprèn la central fotovoltaica Jaime I (de 40 MWp i situada a Aragó), així com la seva infraestructura d’evacuació.

La nova MAT privada, promoguda per l’empresa ENERGÍAS RENOVABLES DE ORMONDE 36 SL, i que tindrà una longitud de 180 km, afectant a 40 municipis de 8 comarques del Principat, entre els quals n’hi ha del Priorat, el Baix Camp i l’Alt Camp, són unes de les que s’aniran tramitant properament i que estan directament relacionades amb les centrals de producció elèctrica d’energies renovables, que al Principat s’estan projectant sota el Decret 16/2019 i que es preveuen allunyades dels centres de consum energètic.

Les comarques del Camp de Tarragona, igual que les ebrenques, són unes zones sobreexplotades en infraestructures gegantines que no repercuteixen en el territori, és més, el propi territori és degradat per la presència d'aquestes infraestructures: abocadors, centrals eòliques, etc. Si es pretén fer polítiques valentes d'equilibri territorial no es pot permetre la destrucció d'aquest. Valors com el paisatge són capitals valuosíssims, la bona gestió dels quals representen el futur d'aquest territori.

Els anticapitalistes consideren que projectes com aquest no segueixen els principis per a una veritable transició energètica i incompleixen molts dels preceptes aprovats en la Llei de canvi climàtic 16/2017, per això han presentat una bateria d’al·legacions al projecte, entre les quals destaquen la vulneració del dret d’accés a la informació i del dret de participació ciutadana en matèria ambiental, la incompatibilitat amb el planejament territorial català, les afectacions sobre el medi (biodiversitat, paisatge, activitats agrícoles i ramaderes, habitatges), així com la denúncia de la fragmentació de projectes.

A més, molts grups municipals i comarcals de la CUP-Amunt de municipis directament afectats per aquest traçat també han presentat les seves pròpies al·legacions, posant de manifest les justificacions locals i territorials per aturar-ne la tramitació.