Ensenyament

La Conselleria d’Educació de les Illes no permet que el professorat major de 55 anys pugui gaudir de la reducció horària

L’STEI Intersindical ha posat de manifest el cas de diferents docents als quals no se’ls ha reconegut el dret a gaudir de la reducció horària per a majors de 55 anys, en cap de les tres opcions que es contemplen.

Aquesta reducció horària és un dret que es va suspendre amb les retallades de la legislatura del Partit Popular de José Ramón Bauzá. Posteriorment, amb la signatura de l’Acord de 2015 s’havia de recuperar el seu gaudi a partir de l’any 2016.

Malauradament no ha estat així i, any rere any, el professorat tant interí com de carrera s’ha vist privat en molts casos de l’opció de la reducció de les tres hores lectives o del gaudi de qualque període compensatori dins el seu horari laboral.

Aquest incompliment s’afegeix a un altre punt de l’Acord marc que la Conselleria s’havia compromès a tirar endavant: la minva progressiva de la jornada lectiva del professorat de secundària, formació professional i ensenyament de persones adultes; amb 18 hores com a màxim a partir del curs 2017-2018!

L’STEI Intersindical retreu a la Conselleria que mentre demana al professorat màxim rigor amb l’aplicació de les mesures de seguretat davant el Covid no s’apliqui a si mateixa aquest rigor a l’hora de garantir l’aplicació dels acords que signa amb els representants dels docents.