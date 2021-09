lluita institucional

Els regidors de Sumem Banyoles no assistiran a l’acte de lliurament de la 13a edició dels premis Banyolí de l’any

La formació denuncia el cost dels guardons, així com la manca de transparència i la nul·la participació popular

Els regidors de Sumem Banyoles Non Casadevall i Jana Soteras no assistiran a l’acte de lliurament de la 13a edició dels premis Banyolí de l’any ja que no comparteixen la filosofia ni l’objectiu dels guardons. Els dos càrrecs electes han declinat la invitació que els ha fet arribar l’equip de govern per assistir a la cerimònia que tindrà lloc el 24 de setembre al·legant que “aquests premis no reflecteixen tota la ciutadania de Banyoles”.

A més, han argumentat que no comparteixen els valors ni els objectius de l’esdeveniment. En un posicionament que han fet públic a través de les xarxes socials i els mitjans de comunicació, Casadevall i Soteras denuncien el cost que aquest premis suposen per a la ciutat. “Una premis que no responen a cap necessitat ni a la voluntat popular”, afirmen.

Els regidors consideren que “són uns premis elitistes, amb una destacada manca de transparència i pràcticament nul·la participació popular”