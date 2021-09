Laboral

Conflicte laboral a betevé

Els 9 treballadors i treballadores de betevé acomiadats a finals de juliol denuncien la intenció de privatitzar la producció de continguts no informatius. Asseguren que el mitjà de comunicació públic de Barcelona té el personal necessari per produir els espais audiovisuals que es requereixen, una vegada consolidada la internalització de la plantilla, que procedia de diverses productores audiovisuals.

Denuncien que amb els acomiadaments, la direcció i el consell d’administració volen acovardir la resta de personal perquè accepti una retallada de drets amb l’objectiu de destinar recursos econòmics a empreses audiovisuals privades. Asseguren que es tracta d’una estratègia per tornar a l’antic model de gestió i de malbaratament de diner públic.

Aquest dimarts a partir de les 8:30h del matí, al Carrer Albareda número 2 de Barcelona, s'ha celebrat l’acte de conciliació entre l’empresa Informació i Comunicació de Barcelona S.A. spm, i el personal acomiadat.

La carta, que s’entrarà en breu per registre a l’Ajuntament de Barcelona, demana la readmissió immediata del personal despatxat. Argumenten que no hi ha raons objectives per al seu acomiadament i consideren l’acció una represàlia contra persones que han estat actives en la defensa dels seus drets laborals.