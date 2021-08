Discriminacions lingüístiques

Denuncien la presidenta de les Illes a les xarxes pel seu silenci "còmplice" davant les discriminacions lingüístiques

Per diverses xarxes socials, especialment per WhatsApp s'ha difós un muntatge que parodia el famós cartell de la pel·lícula 'El silenci dels anyells' on es denuncia que la presidenta de les Illes, Francina Armengol no ha dit absolutament davant els molts casos de discriminació a persones que opten per usar la llengua catalana, segons informa dBalears

El cartell simula l'anunci d'un film titulat 'El Silenci d'Armengol' i explica que «Una sèrie d'espantosos casos de discriminació a persones que opten per usar la llengua catalana es succeeixen a les Illes Balears, mentre, la Presidenta resta en un silenci còmplice» i destaca que la 'pel·lícula' ha rebut un «Oscar al millor cinema mut» i el «Premi al silenci més sonor».

Segons apunta dBalears, durant tot l'estiu s'han succeït denuncies de casos de discriminació pel fet d'optar per usar la llengua catalana. De fet, la mateixa Presidenta va haver de patir un cas d'humiliació pública per haver parlat en català durant un acte públic a Eivissa.