Commemoració dels 85 anys del desembarcament republicà a Son Servera

L’Ajuntament de Son Servera commemora els vuitanta-cinc anys del desembarcament republicà en aquesta població de l'illa de Mallorca, comandada pel capità Alberto Bayo, amb la presentació de les memòries de Cristòfol Pons Tordella (Edicions Calumnia) i una excursió guiada fins a Ses Cases de Torre Nova.

Divendres, 3 de setembre, es realitzarà la presentació del llibre "Memorias de un anarquista. Volum I (1907-1936), de Cristòfol Pons. I l'endemà dissabte, 4 de setembre, una excursió pel Camí de la Via Verda i un col·loqui amb els directors de les excavacions de la "Batalla de Mallorca."

85 anys del desembarcament republicà dirigit per Bayo

El Desembarcament de Mallorca (també anomenat la Reconquesta de Mallorca) fou una operació, comandada pel capità de l'exèrcit de la República Alberto Bayo, i desenvolupada en els primers dies de la Guerra dels Tres Anys, entre el 16 d'agost i el 12 de setembre del 1936.

El dia 2 d'agost de 1936 una columna de milícies barcelonina dirigida per Alberto Bayo desembarcà a Menorca com pas previ a l'inici de l'operació.

El 16 d'agost, Bayo va desembarcar acompanyat de 4.000 milicians a la Punta de n'Amer, prop de Son Servera, i Porto Cristo, però l'arribada de reforços italians comandats per Arconovaldo Bonaccorsi i l'amenaça del Govern de la República de retirar el suport naval feu fracassar l'operació, i es reembarcà des del 5 de setembre al 12 de setembre.

El 16 d'agost les forces republicanes havien desembarcat a l'illa de Mallorca per iniciativa del Comitè Central de Milícies Antifeixistes (i de la Generalitat), ofensiva en què hi participà unes 17 columnes coordinades pel capità Alberto Bayo.



