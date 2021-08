Campanya per retirar el nom de Sean Scully de Santa Cecília de Montserrat

S'ha iniciat una campanya de recollida de signatures a Change.org per retirar el nom de Sean Scully de Santa Cecília de Montserrat. La petició va acompanyada del següent text:

'El pintor irlandès Sean Scully ha residit 27 anys a Catalunya i ha tingut 1 insòlit privilegi. El 2014 va inaugurar un espai d'art permanent amb el seu nom a la capella de Santa Cecília a Montserrat.

En notícia de 23 d'agost de 2021, Sean Scully ha explicat a Financial Times com va abandonar Barcelona. Segons ha apuntat li molestava que parlessin el català: "A Barcelona anaves a les reunions i parlaven completament en català, com dient 'fote't'".

Per la promoció de la catalanofòbia a nivell internacional, demanem que l'Abadia de Montserrat faci per maneres de retirar a Sean Scully el privilegi que posseeix a Santa Cecília, on s'exhibeix el seu nom, amb afany personalista més mercantil que espiritual. El poble de Catalunya no vol ni mereix catalanofòbia a Montserrat'.