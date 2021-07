Per la república

Vehí: ‘Senyor Sánchez, hi haurà referèndum d'autodeterminació, té dos anys per a pensar com respon’

"Hi haurà referèndum". Així de contundent s'ha mostrat avui la CUP-Per la Ruptura responent a les declaracions que el president del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez, ha realitzat en la compareixença al Congrés dels Diputats, on ha anunciat que el PSOE mai acceptarà un referèndum. “Vostè parafraseja a Rajoy, nosaltres li responem amb les paraules d'Anna Gabriel en 2017: o referèndum, o referèndum”, ha respost la diputada en el Congrés, Mireia Vehí.

La CUP defensa que l'executiu de l'estat espanyol s'equivoca si pensa que la resolució al moviment independentista a Catalunya vindrà de la mà dels indults, injeccions econòmiques per a les grans empreses i la promesa d'uns Jocs Olímpics d'Hivern. “Ens proposa solucions que semblen un viatge al passat, no estem en els anys 90, no necessitem ni pa ni circ”.

En aquesta mateixa línia, Vehí recrimina a Sánchez que, després de tres anys i mig de repressió a Catalunya, vingui ara a “passejar-se amb la patronal i el Rei i a dir que perdona al poble català” i ha remarcat que, per a la CUP, l'única reparació vàlida a la violència institucional que s'ha viscut a Catalunya des del 2014 és l'amnistia.

L'únic futur possible per la CUP és fer un referèndum d'autodeterminació. “Hi haurà referèndum d'autodeterminació, té dos anys per a pensar com respondre”, ha indicat Vehí a Sánchez.

De la mateixa manera, la CUP ha emplaçat als partits independentistes catalans a començar a treballar en aquesta línia. Vehí s’ha dirigit al President de la Generalitat, Pere Aragonès, per a assenyalar que “l'alternativa del PSOE no passa per la via democràtica” i ha advertit que “si hi ha un referèndum, la CUP hi serà. Si no, no ens trobarà al seu costat”.