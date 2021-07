Galiza

Milers de persones participen en els actes reivindicatius de la "Día da Patria Galega"

«Una alternativa sòlida i solvent, una alternativa de fiar, l'alternativa de l'BNG que està en disposició de liderar el país». Així s'ha presentat aquest Dia dóna Pàtria Galega la portaveu del BNG, Ana Pontón, que ha cridat a "no posar-se límits» i per fer de Galiza un "país gran».

Sota el lema “Una Galícia sense límits”, milers de persones s'han manifestat aquest diumenge pels carrers de Santiago de Santiago de Compostel·la.

"Que vulguin, que no, Galiza és una nació" ha estat una de les consignes que s'han pogut escoltar en els començaments d'aquesta marxa que, pocs minuts abans d'arrencar presenciava l'exhibició de la Patrulla de l'Àliga de l'exèrcit espanyol, que ha dibuixat la bandera espanyola al cel. Aquest acte, a pocs metres del punt de partida la manifestació, ha provocat un altre crit clàssic de el nacionalisme gallec, el de "Galiza Ceibe, poder popular", i xiulets de desaprovació.

Ana Pontón: "Som l'alternativa que està disposada a liderar una Galícia sense límits"

A l'acte polític, la portaveu nacional del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Ana Pontón, va iniciar el seu discurs a La Quintana, aquest any també amb una pantalla de Praterías, presumint de Galícia com “un gran país” per la seva cultura, la seva llengua, els seus recursos i, sobretot, per a la seva gent ” , un poble que ha demostrat de què és capaç amb el seu comportament exemplar durant la pandèmia. "Va ser aquesta gran gent", va subratllar, "qui va donar el millor de si mateix durant la crisi, especialment en salut pública i residències", "que fa Galícia encara més gran".

Una Galícia sense límits de la mà del BNG que tampoc no posa límits i que es presenta com l’alternativa real i solvent per liderar el país.

"Els gallecs tenen al BNG l'alternativa sòlida, solvent i fiable per liderar el país", ha subratllat Pontón, que convida a seguir sumant "en un BNG obert i plural on hi hagi espai per a totes les persones que estimen Galícia i busquen un futur més aviat, tots la gent que va defensar els interessos d’aquest país. Els rebrem amb els braços oberts.

Davant la Galícia “petita” i miope proposada pel Govern d’un Feixóo que ni tan sols s’atreveix a reclamar més competències, hi ha la Galícia sense límits del BNG que exigeix un nou estatus de nació.

"Feixóo no vol competències, perquè com més competències tingui la seva incompetència, més irònic és", va bromejar, "prou d'aquesta mirada curta i complexa, que passa tant de temps mirant Madrid que no veure la riquesa que l’envolta ". D’altra banda, Pontón va destacar, des del Bloque Nacionalista Galego, “no volem establir límits, ni altres volen que els establim, no volem que se’ns impedeixi caminar cap a un nou estatus de nació, perquè Galícia no es pot quedar a la lliga de regions, hem de jugar a la lliga de nacions ", va proclamar.

Aquella Galícia del futur és la que defensa el BNG amb les mans lliures, cosa que li permet defensar els interessos dels gallecs en els reptes del país, contra les forces estatals sotmeses al centralisme i al servei dels lobbies econòmics a través de portes giratòries.

A diferència d'altres forces polítiques que han de respondre a Madrid, el BNG només ha de respondre davant del poble gallec, i tenim les mans lliures contra el centralisme i els poders econòmics i amb aquesta llibertat podem defensar una tarifa elèctrica gallega i denunciar el privilegis de les centrals elèctriques o del boom eòlic depredador, perquè no tenim cap porta giratòria ", ha subratllat, després de destacar el treball" insubornable "de l'Ajuntament de Pontevedra per moure ENCE i recuperar la ria, posant-se al costat de l'interès de la majoria social.

Llibertat davant la submissió al centralisme i les portes giratòries

Una llibertat que també permet al BNG denunciar la corrupció del rei emèrit, en un estat espanyol en què es considera un delicte "dir la veritat sobre els Borbons, però les mentides sobre els MENAS estan garantides per la llei". I la mateixa llibertat que li permet signar un acord d'investidura beneficiós per a Galícia, "que posa de manifest la submissió de les forces estatals", va dir.

En aquest sentit, Pontón va advertir al Govern de Sánchez que està malament repetir amb Galícia la mateixa discriminació que va practicar el PP i que els gallecs prendran nota.

"Repetir les polítiques del PP és erroni el govern progressista de Sánchez, aquell en què només progressa el preu de l'electricitat i els beneficis de l'electricitat, però no progressa la derogació de les reformes laborals, la llei mordassa i el compliment dels acords amb Galícia. Tindrà la resposta que es mereix: més BNG al Congrés ”, va proclamar.

En un moment de crisi sense precedents en temps de pau, i amb un país que ha d’afrontar grans reptes per tirar endavant, sobretot econòmicament i amb una generació de joves obligats a triar entre la precarietat, l’atur o l’emigració, Pontón es pregunta on és Feixóo.

"Bé, ell és tot menys governar i resoldre problemes, llançar pilotes quan es donen malament i anotar medalles que no li corresponen", va criticar, i sobretot, "està fent tasques d'oposició i si la seva il·lusió és exercici d’oposició del BNG, que no es preocupi, farem tot el possible perquè passi la portaveu de l’oposició i compleixi els seus desitjos ”, ironitza.

La Galícia del futur afronta grans reptes i la formació nacionalista treballa en tots els àmbits per donar-los una resposta. Començant per prendre nota de les lliçons de la pandèmia: enfortir la salut pública, -això és necessari més enllà de les medalles i els reconeixements, necessaris però insuficients-, i un nou model de residències que garanteixi el dret a una vellesa digna. I necessitem més que ser una destinació turística, per evitar que els joves agafin les maletes per falta d’oportunitats.

"Volem produir aquí per a tothom i fer-ho de manera sostenible, volem ser un referent en ciència i investigació, en camps com la biomedicina, la investigació marina, l'energia neta, créixer sense renunciar a qui som, orgullosos de tenir un llenguatge propi que ens obri moltes portes al món, volem una Galícia feminista i inclusiva, lliure de discursos d’odi i intolerància ”, va subratllar, tot enviant tota la solidaritat amb la família de Samuel.

El BNG no estalviarà esforços, treball i talent per construir aquella Galícia, “perquè si no posem límits, Galícia no tindrà límits i ho tenim tot per ser l’enveja d’Europa, i perquè davant dels que veuen un petit Galícia, veiem un gran país ", va concloure.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ca" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/D%C3%ADadaPatriaGalega?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#DíadaPatriaGalega</a> | Gallecs i catalans units pels llaços de solidaritat dels pobles que lluiten pel dret a l'autodeterminació.<br><br>Xavi Oca, membre de l'àrea internacional, hi és present en nom de Poble Lliure.<br><br>Sempre con vós, compañeiros✊<a href="https://twitter.com/obloque?ref_src=twsrc%5Etfw">@obloque</a> <a href="https://twitter.com/GalizaUPG?ref_src=twsrc%5Etfw">@GalizaUPG</a> i <a href="https://twitter.com/arredista?ref_src=twsrc%5Etfw">@arredista</a> <a href="https://t.co/PF1MalI1Uj">pic.twitter.com/PF1MalI1Uj</a></p>— Poble Lliure (@Poble_Lliure) <a href="https://twitter.com/Poble_Lliure/status/1419252255166017536?ref_src=twsrc%5Etfw">July 25, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>