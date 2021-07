Repressió

La Caixa de Solidaritat crida a la solidaritat econòmica per fer front a la repressió de l’Estat espanyol

La Caixa de Solidaritat ha presentat avui una reclamació al Jutjat número 13 de Barcelona, reclamant els 4 milions d’euros duplicats.

El president de la Caixa de Solidaritat, Pep Cruanyes, ha manifestat que “el Tribunal de Comptes s'ha transformat en un organisme de censura política del Govern i les institucions catalanes: és un organisme d'excepció".



Cruanyes ha volgut deixar clar que “la Caixa de Solidaritat és de tothom i està al servei de totes les persones que són atacades per la repressió: volem donar les gràcies a totes aquelles persones que no han deixat de fer donacions. Ja hem ajudat a més de 600 persones, 70 de les quals aquest any”.



Finalment, ha afegit que “fem una crida a la ciutadania catalana perquè segueixi col·laborant amb la Caixa de Solidaritat. Farem el possible i l'impossible per recuperar aquests milions d'euros destinats a fiances injustes de tota mena".



Pep Cruanyes ha estat acompanyat de l’Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural. Per la seva banda, la presidenta de l’Assemblea, Elisenda Paluzie, ha volgut posar en valor “la creació del fons assegurador per part del Govern de la Generalitat: estem molt satisfets per l'aprovació d'aquesta mesura".



Paluzie ha afegit que "no sabem quan resistirà la mesura presa avui per la Generalitat, perquè la repressió de l'Estat espanyol no té aturador. És imprescindible nodrir la Caixa de Solidaritat, una eina indispensable contra la repressió".



Pel que fa al cas concret del Tribunal de Comptes, la presidenta de l’Assemblea ha explicat que "volem remarcar l'extrema gravetat de la resolució d’aquest organisme. S'ha arribat a l'extrem de criminalitzar, per exemple, seminaris en universitats estrangeres o visites de periodistes i acadèmics internacionals a Catalunya".



Marcel Mauri, vicepresident d’Òmnium, ha remarcat que “la repressió de l'Estat no s'atura i ens empeny a cridar a la solidaritat econòmica. La ciutadania de Catalunya segueix apostant per estar al costat de les persones represaliades i no deixar ningú enrere”.



A la roda de premsa també hi ha assistit Albert Royo, un dels excàrrecs perseguits pel Tribunal de Comptes: “Aquestes represàlies cerquen espantar els servidors públics. Es vol limitar l'autonomia de Catalunya i no permetre fer una acció exterior que sí que es permet a altres territoris dins de l'Estat espanyol".



Finalment, Francisco Garrobo ha explicat que la Caixa de Solidaritat “ha ajudat moltíssimes causes i està al servei de totes les persones represaliades. Les caixes de resistència són vitals per evitar que la gent no es deixi de mobilitzar”.