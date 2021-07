Solidaritat

La Caixa de Solidaritat aporta 1.055.000 euros i agraeix la solidaritat de la ciutadania catalana

Avui l’Institut Català de Finances (ICF) ha formalitzat els avals als 29 ex alt càrrecs del govern de la Generalitat que s’han acollit al Fons complementari de riscos, en el procediment obert pel Tribunal de Comptes espanyol. La Caixa de Solidaritat considera que aquest instrument és clau per poder defensar les competències de la Generalitat i drets fonamentals com la llibertat d’expressió. El Tribunal de Comptes no té dret a exercir un control polític sobre l’activitat del Govern català. Per això espera que l’aval de l’ICF sigui acceptat, atesa la seva empara legal.



La Caixa de Solidaritat va dipositar ahir 1.055.000 euros per fer front al pagament d’interessos que el Tribunal de Comptes espanyol reclama sobre les multes de la causa del 9-N. La Caixa ja havia consignat aquestes fiances, però ara el Tribunal n’exigeix, a més, el pagament d’interessos contravenint la llei, per tal de provocar el màxim dany possible a les persones imputades del govern del president Artur Mas.



La Caixa de Solidaritat ha dipositat aquest import per aixecar l’embargament de propietats que havien aportat alguns dels afectats en la causa del 9-N. Així, aquestes propietats, que estan taxades amb un import superior, si calgués podrien servir de garantia per cobrir les noves fiances exigides pel Tribunal de Comptes per l’acció exterior de la Generalitat.



Per la seva part, els advocats dels afectats formularan recursos i al·legacions per rebaixar aquesta quantitat d’interessos i costes, que encara està pendents de liquidació definitiva. Així mateix, quan hi hagi sentència definitiva del Tribunal Suprem confirmant la condemna pel 9-N, aquesta serà recorreguda per violació de drets fonamentals.



La Caixa de Solidaritat també continua reclamant que el Jutjat d’Instrucció núm. 13 de Barcelona retorni els prop de quatre milions que es van haver de dipositar en relació amb les despeses del referèndum de l’1-O, i que ja es van consignar pels mateixos fets al Tribunal de Comptes. La Caixa considera que és totalment desproporcionat en una mesura cautelar fer consignar quantitats duplicades per uns mateixos conceptes.



Quan el Jutjat d’Instrucció núm. 13 de Barcelona retorni aquest import, es destinarà a fer front als actuals embats de la repressió del mateix Tribunal de Comptes, si és necessari, i en altres causes dels centenars de represaliats que atén la Caixa.



En aquest sentit, la Caixa manté sempre un romanent per poder anar fent front a les peticions d’ajut que contínuament arriben per la repressió espanyola, que dona lloc a processaments i judicis de manera constant.



La Caixa de Solidaritat està al servei de totes les persones represaliades i agraeix la solidaritat dels milers de ciutadans que han fet i segueixen fent un esforç per pal·liar el efectes de la repressió. També es compromet a fer tot el possible per recuperar els diners destinats a pagar fiances injustes i aconseguir que l’Estat espanyol acabi sent condemnat per aquesta extorsió econòmica.



Finalment, fa una crida a la ciutadania catalana perquè segueixi col·laborant amb la Caixa de Solidaritat per poder atendre les necessitats de les persones investigades pel Tribunal de Comptes, en previsió de nous embargaments, i les de centenars de persones encausades en diversos jutjats a Catalunya.