interinatge

L’STEI Intersindical demana als diputats al Congrés per les Illes Balears que demà votin en contra de la convalidació del Decret llei que pot acomiadar milers d’interins

L’STEI Intersindical, segon sindicat en representació entre el personal empleat públic de les Illes Balears, ha demanat als representants de les Illes Balears al Congrés dels Diputats que contribueixin amb el seu vot a paralitzar el Decret llei malanomenat “d’estabilitat de l’ocupació del personal empleat públic”.

Segons el sindicat propi de les Balears, aquest Decret llei és continuista amb la línia traçada per Cristóbal Montoro, i no pretén rescabalar el perjudici patit per les persones afectades per l’abús de temporalitat.

L’STEI Intersindical es mostra contrari a aquests procediments que podrien deixar milers d’interins al carrer perquè suposen un doble perjudici: per a les persones que han patit l’abús de temporalitat (que poden quedar sense feina després de molts d’anys) i per a la mateixa Administració, que pot perdre un volum considerable de talent consolidat.

Davant aquest model, l’STEI Intersindical proposa desenvolupar els articles 61.6 i 61.7 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic per posar en marxa processos de consolidació mitjançant un concurs de mèrits.