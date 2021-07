Català a l'escola

Escola Valenciana realitza 88 sessions formatives sobre igualtat als instituts valencians

Escola Valenciana ha organitzat aquest curs 2020/21 formacions per a l’alumnat dels instituts valencians sobre la violència de gènere i la igualtat. Amb el títol “Respecte, igualtat i coeducació per fer front a la violència de gènere”, aquest és el segon any que l’entitat realitza formació als centres educatius contra el sexisme.

L’organització d'aquests tallers respon al preocupant creixent nombre d’agressions sexuals en grup que s’estan produint contra les dones, especialment adolescents i amb agressors també menors d’edats. També per combatre de casos d’assetjament i contra l’LGTBIfòbia.

Amb la finalitat d’incidir en l’ensenyament secundari per formar en valors el nostre jovent, Escola Valenciana ha realitzat enguany un total de 44 tallers gratuïts de dues sessions a diferents instituts del País Valencià. Amb motiu de l’elevada demanda entre els instituts, aquestes formacions continuaran el pròxim curs escolar als centres on no s’ha pogut realitzar enguany.

Per comarques, aquestos tallers s’han realitzat al Maestrat, la Plana Alta, el Camp de Morvedre, l’Horta Nord, València, l’Horta Sud, la Ribera, la Costera, la Vall d’Albaida, la Safor-Valldigna, la Marina Alta, la Marina Baixa, l’Alacantí i les Valls del Vinalopó.

Combatre el sexisme des de les Escoles

Per a Escola Valenciana, “l'educació i la cultura tenen un paper fonamental en la transmissió dels rols i estereotips que s'atribueixen a cadascun dels sexes, per tant l'àmbit de l'educació és fonamental en el treball per a erradicar la violència masclista”.

Per això mateix, l’entitat ha presentat aquesta proposta als Pressupostos Participatius de la Generalitat Valenciana, en la qual proposa que la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives òbriga una línia de subvencions per a entitats sense ànim de lucre perquè organitzen, dinamitzen i realitzen aquests tallers en els centres de Secundària que ho sol·liciten. Aquesta proposta és el 8é projecte més avalat i ha passat a la següent fase de votació, que tindrà lloc del 14 al 30 de Setembre de 2021.

La proposta que es presenta s'enfoca a l’alumnat d’ESO i Batxillerat, per tant es planteja un treball adaptat a les qualitats particulars de l'adolescència, etapa definida per la psicologia com una etapa fonamental, ja que és en aquest moment quan es prioritza la construcció de la identitat pròpia i diferenciada.

En aquest sentit, Escola Valenciana insta les institucions a incloure l’educació sexual afectiva en els projectes pedagògics de centre, perquè la coeducació també és la promoció d’una sexualitat lliure, consentida i basada en el respecte mutu.