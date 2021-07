Per la República

Coincidint amb l'inici de vacances tornen l'acció "Ponts per la Indepedència"

Aquest cap de setmana, coincid¡nt amb l'inici de les vacances, han tornat les mobilitzacions a sobre dels de ponts que travessen les principals vies de comunicació de Catalunya. Tot i així, en alguns indrets els cossos policials han posat pals a la roda. Com el cas del pont situat a la carretera de la C-32, on membres de la Guàrdia Civil han identificat i retinguts a una desena de militants de l'ANC, ja que aquest tipus d'accions distreuen els conductors. Per la seva banda els Mossos d'Esquadra han manifestat que no comporta perillositat al trànsit i els ha permetre mantenir les estelades i les pancartes penjades.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ca" dir="ltr">⬛⬜ Malgrat les traves de la policia espanyola, avui ens hem fet veure a diversos indrets del país amb un altre matí de Ponts per la Independència! <br><br>🙋‍♀️ Demà diumenge, hi tornem! Convocatòries: <a href="https://t.co/euXUzk5C2v">https://t.co/euXUzk5C2v</a> <br><br>Posem l'objectiu al centre: <a href="https://twitter.com/hashtag/independ%C3%A8ncia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#independència</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/LluitemiGuanyem?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#LluitemiGuanyem</a> <a href="https://t.co/TKn4Irj0fK">pic.twitter.com/TKn4Irj0fK</a></p>— Assemblea Nacional Catalana (@assemblea) <a href="https://twitter.com/assemblea/status/1421438669672624140?ref_src=twsrc%5Etfw">July 31, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>